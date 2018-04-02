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4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Появилась информация о количестве погибших и пропавших без вести на Донбассе пограничников

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Украинские пограничники на Донбассе
Украинские пограничники на Донбассе / Пресс-центр ГПСУ

С начала войны на Донбассе пропали без вести 5, погибли 70 и были ранены 429 пограничников. Также в 2017 году было зафиксировано 50 обстрелов позиций ГПСУ.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал в комментарии ресурса "112.ua".

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"С начала войны пропавшими без вести считаются 5 пограничников. К сожалению, мы не можем утверждать, живые они или нет, но до того момента, пока не будет четкого понимания, надежда живет и мы будем считать их без вести пропавшими. На сегодня у нас есть 70 погибших, 429 раненых", – отметил он.

Кроме того, глава Госпогранслужбы отметил, что подразделения подчиненного ему ведомства продолжают выполнять задачи в составе объединенных сил.

"Стоит отметить, что снижения напряжения в регионе не происходит. Продолжаются обстрелы позиций, в том числе и пограничников. В прошлом году было зафиксировано 50 таких фактов. В ГПСУ сегодня числятся 19 тысяч военнослужащих, которые прошли службу в районе АТО. Относительно финансового обеспечения мы идем на уровне с ВСУ и Нацгвардией", – констатировал Цигикал.

Теги: Новости Украины Госпогранслужба Война на Донбассе Жертвы
Источник: 24 Канал
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