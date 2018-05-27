З'явилася інформація про пенсіонера, якого іноземці побили на ринку у Києві

Побитим групою іноземців на ринку біля станції метро "Лісова" у Києві, після того, як заступився за жінку з дітьми, виявився полковник у відставці Семен Санніков 1954 року народження.

Про це написав його син, Олександр Санніков, на своїй сторінці у Facebook.

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Полковник Семен Санніков народився у 1954 році

За його словами, наразі його батько працює в Національній академії Національної Гвардії України та є доцентом кафедри військових спеціальних дисциплін: займається підготовкою кадрів, в тому числі для сил ООС (раніше для АТО).



Семен Санніков зараз навчає військовій справі молодих українських воїнів

Все життя, що я пам'ятаю, батько занурювався у підвищення своїх професійних якостей, що не могло не позначатися на сім'ї. Але я точно знаю хто мій батько, – професіонал, яких можеа полічити на пальцях. Мій батько віддав армії життя. І це не гучні слова, це факт. Натомість держава йому не дала за це нічого: ані житла, ані соціального захисту,

– зазначає чоловік.



Семен Санніков усе життя віддав українській армії