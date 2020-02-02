З'явились фото "елітного" Шаріка, якого пенсіонерка мала продати за комуналку
В Україні вже другий день поспіль обговорюють пропозицію депутат від "Слуги народу" Євгена Брагаря, щоб пенсіонерка продала свого собаку, аби оплатити комунальні послуги. Тим часом пенсіонерка з Кіровоградського району Любов Колюча та її чотирилапий друг Шарік стали справжніми зірками місцевих ЗМІ.
Зокрема, до пані Люби навідалися журналісти "Центральноукраїнського бюро новин".
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Любов Колюча разом з Шаріком живуть в у селі Ажамці, що у Кропивницькому районі Кіровоградської області. 2 лютого до приїзду журналістів у неї зібралися місцеві мешканці, які вимагають вибачень від народного депутата.
Сама ж пенсіонерка раніше вже заявляла, що її домашньому улюбленцю вже 14 років, тому вона навіть не збирається його продавати.
Пані Люба та її собака Шарік: дивіться фото ЦБН
Що відомо про скандальну заяву Брагаря:
- 1 лютого у студію одного з телеканалів зателефонувала жінка і запитала політиків, як їй прожити на пенсію розміром у 2 тисячі гривень при високих цінах на комунальні послуги.
- Гостем студії був скандальний нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар. У відповідь на питання пенсіонерки він запропонував їй продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку.
- Ця заява викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують позицію Брагаря і просять вибачення за його слова. У фракції також наголосили – завданням їх команди є підвищення рівня життя людей.
- Після шквалу критики нардеп і сам зробив нову заяву. Він зауважив, що є новою людиною у політиці і ще не навчився відповідати на чутливі питання. Політик додав, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями.