З'явились фото "елітного" Шаріка, якого пенсіонерка мала продати за комуналку

В Україні вже другий день поспіль обговорюють пропозицію депутат від "Слуги народу" Євгена Брагаря, щоб пенсіонерка продала свого собаку, аби оплатити комунальні послуги. Тим часом пенсіонерка з Кіровоградського району Любов Колюча та її чотирилапий друг Шарік стали справжніми зірками місцевих ЗМІ.

Зокрема, до пані Люби навідалися журналісти "Центральноукраїнського бюро новин".

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Любов Колюча разом з Шаріком живуть в у селі Ажамці, що у Кропивницькому районі Кіровоградської області. 2 лютого до приїзду журналістів у неї зібралися місцеві мешканці, які вимагають вибачень від народного депутата.

Сама ж пенсіонерка раніше вже заявляла, що її домашньому улюбленцю вже 14 років, тому вона навіть не збирається його продавати.

Пані Люба та її собака Шарік: дивіться фото ЦБН

Що відомо про скандальну заяву Брагаря: