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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З'явились фото військового "Шубіна" за 15 хвилин до загибелі у спецоперації проти бойовиків

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До Лисичанська привезли загиблого українського героя на позивний "Шубін". Він загинув під час рятувальної операції на Сході.

Війна забирає життя українських армійців навіть у періоди нібито затишшя. Лише за липень Україна втратила 14 своїх солдатів. І це при тому, що спостерігачі фіксували зменшення інтенсивності атак у цей період.

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Одного з хлопців побратими шукали не один день, він загинув під час спецоперації. І напередодні тіло Дмитра Українського на псевдо "Шубін" доставили до Лисичанська. Його зустріли жителі міста та дружина, з якою вони лише місяць як побрались.


Дмитро "Шубін" Український за 15 хвилин до смерті

Рвався (у бій – 24 канал) постійно перший. Він каже: "Це моя земля, і ви у мне в гостях. Я все знаю, я буду тільки перший". Це був наш не те що побратим, він як брат був для всіх!
– сказав військовослужбовець ЗСУ Віктор.

"Шубін" не вийшов живим з останнього бою поблизу окупованої Горлівки. І майже тиждень його тіло шукали. Напередодні нарешті знайшли.

"Я вас дуже прошу – бережіть себе! От бережіть! У вас є діти, сім'ї. Це таке горе! Просто нестерпне!" – звернулась дружина Дмитра Українського Юлія.


Дмитро "Шубін" Український за 15 хвилин до смерті

Дружина Юлія, з якою лише місяць тому зіграв весілля Шубін, шокована. Не так вона хотіла зустрічати свого чоловіка. Підтримати жінку прийшли десятки жителів Лисичанська. Ледь не всі вони знали Дмитра особисто. І розуміють: не піти на війну Шубін не міг. Адже воював за свій дім – містечко Хрестівка, яке нині під окупантами.

Це була дуже гідна людина. І коли ми дізнались, що його привозять сьогодні, то ми зібрались провести його,
– розповіла місцева мешканка Валентина.

Шубін майстерно воював, кажуть побратами. І для багатьох був прикладом. Адже, навіть в останньому бою, коли розумів, що загибель неминуча, все одно не відступив, зазначив командир бригади.

Героїзм і мужність... Я вперше бачу до такого ступеня холоднокровність під час героїчного вчинку. Це не з закритими очима кинувся, а чітко розрахувати останні свої кроки перед загибеллю, знаючи, що може відбутись. Практично була шахова партія із противником у той момент,
– зауважив командир Королівської Бригади ЗСУ Валерій Гудзь. 

Побратими показали останні фотографії Дмитра. Деякі зі світлин зроблені за кілька хвилин до зіткнення з ворогом. На них ще Дмитро посміхається і не знає, що збирається в останній свій бій.


Дмитро "Шубін" Український за 15 хвилин до смерті

Дімон відійшов, зайняв позицію і каже: "Давай, малий, тепер ти відходь". Каже, на відстань до 10-ти метрів один від одного. Поки я відходив, там просто поле і висока трава були... Поки я відходив, забіг, зайняв позицію, розвертаюсь, а вже Дімона не бачу. Я заліг, бо був дуже плотний вогонь і почав кричати "Дімон! Дімон!"... І вже нічого не чув...
– згадує військовослужбовець ЗСУ Олег.

Майже тиждень тіло побратима солдати не припиняли шукати. І до останнього не вірили, що він дійсно загинув.

"Надіялись, що він десь заліг, що він відійде. Шукали його, з повітря шукали. Але, на жаль, не знайшли. Потім уже пізніше стало відомо, що немає Діми з нами", – сказав військовослужбовець ЗСУ Олег.


Дмитро "Шубін" Український за кілька днів до загибелі

Весь колектив 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблого. Герої не вмирають!

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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