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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Появились фото военного "Шубина" за 15 минут до гибели в спецоперации против боевиков

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В Лисичанск привезли погибшего украинского героя с позывным "Шубин". Он погиб во время спасательной операции на Востоке.

Война уносит жизни украинских армейцев даже в периоды якобы затишья. Только за июль Украина потеряла 14 своих солдат. И это при том, что наблюдатели фиксировали уменьшение интенсивности атак в этот период.

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Одного из ребят собратья искали не один день, он погиб во время спецоперации. И накануне тело Дмитрия Украинского с псевдо "Шубин" доставили в Лисичанск. Его встретили жители города и жена, с которой они только месяц как поженились.

Дмитрий "Шубин" Украинский за 15 минут до смерти

Рвался (в бой – 24 канал) постоянно первый. Он говорит: "Это моя земля, и вы у меня в гостях. Я все знаю, я буду только первый". Это был наш не то что собрат, он как брат был для всех!
– сказал военнослужащий ВСУ Виктор.

"Шубин" не вышел живым из последнего боя вблизи оккупированной Горловки. И почти неделю его тело искали. Накануне наконец нашли.

"Я вас очень прошу – берегите себя! Вот берегите! У вас есть дети, семьи. Это такое горе! Просто невыносимо!" – обратилась жена Дмитрия Украинского Юлия.

Дмитрий "Шубин" Украинский за 15 минут до смерти

Жена Юлия, с которой только месяц назад сыграл свадьбу Шубин, шокирована. Не так она хотела встречать своего мужа. Поддержать женщину пришли десятки жителей Лисичанска. Едва ли не все они знали Дмитрия лично. И понимают: не пойти на войну Шубин не мог. Ведь воевал за свой дом – город Хрестовка, который сейчас под оккупантами.

Это была очень достойный человек. И когда мы узнали, что его привозят сегодня, то мы собрались провести его,
– рассказала местная жительница Валентина.

Шубин искусно воевал, говорят собратья. И для многих был примером. Ведь даже в последнем бою, когда понимал, что гибель неизбежна, все равно не отступил, отметил командир бригады.

Героизм и мужество... Я впервые вижу до такой степени хладнокровие во время героического поступка. Это не с закрытыми глазами бросился, а четко рассчитать свои последние шаги перед гибелью, зная, что может произойти. Практически была шахматная партия с противником в тот момент,
– сказал командир Королевской Бригады ВСУ Валерий Гудзь.

Собратья показали последние фотографии Дмитрия. Некоторые из фотографий сделаны за несколько минут до столкновения с врагом. На них еще Дмитрий улыбается и не знает, что собирается в последний свой бой.

Дмитрий "Шубин" Украинский за 15 минут до смерти

Димон отошел, занял позицию и говорит: "Давай, малыш, теперь ты уходи". Говорит, на расстояние до 10-ти метров друг от друга. Пока я отходил, там просто поле и высокая трава были ... пока я отходил, забежал, занял позицию, разворачиваюсь, а уже Димона не вижу. Я залег, так как был очень плотный огонь и начал кричать "Димон! Димон!"... И уже ничего не слышал...
– вспоминает военнослужащий ВСУ Олег.

Почти неделю тело собрата солдаты не прекращали искать. И до последнего не верили, что он действительно погиб.

"Надеялись, что он где-то залег, что он отойдет. Искали его, с воздуха искали. Но, к сожалению, не нашли. Потом уже позже стало известно, что нет Димы с нами", – сказал военнослужащий ВСУ Олег.

Дмитрий "Шубин" Украинский за несколько дней до гибели

Весь коллектив 24 канала выражает соболезнования близким погибшего. Герои не умирают!

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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