З'явилися фото ймовірного вбивці Парубія
- 1 вересня на Хмельниччині був затриманий підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія.
- Нападник готувався до злочину тривалий час, стежив за нардепом, вивчав його маршрути і намагався замести сліди після вбивства.
- Очільник Нацполіції підкреслив, що у вбивстві є російський слід.
1 вересня на Хмельниччині був затриманий підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія. На його пошуки пішло 36 годин.
Очільник Нацполіції Іван Вигівський у дописі в фейсбук розповів, що зловмисник готувався до злочину тривалий час. Зокрема, він стежив за нардепом, вивчав його маршрути і планував свою втечу, передає 24 Канал.
Що відомо про ймовірного вбивцю Андрія Парубія?
У Нацполіції вже опублікували кадри із затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
Можливий вбивця Андрія Парубія / Фото поліція
Вигівський нагадав, що вбивця замаскувався під кур'єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Усього він здійснив вісім пострілів, після чого переконався, що жертва померла.
Опісля злочинець намагався замести сліди – перевдягнувся, позбувся зброї і почав переховуватися на Хмельниччині.
Та втекти не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат – зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано,
– наголосив очільник Нацполіції.
Він підкреслив, що у вбивстві Парубія є російський слід.
Нападнику не вдалося втекти від українських правоохоронців / Фото поліція
Що відомо про вбивство Андрія Парубія?
- 30 серпня опівдні у Франківському районі Львова на вулиці Єфремова політичного діяча застрелили, коли він йшов на спортивні тренування.
- У мережу злили відео з камер спостереження, на якому зафіксований момент вбивства. На кадрах видно, що нападник був у шоломі та тримав у руці сумку "Глово".
- Злочинець вичікував, коли нардеп пройде повз нього, а потім пішов слідом. Здійснивши постріли з короткоствольної вогнепальної зброї, вбивця втік з місця події.
- Нардеп Володимир Ар'єв розповів, що Андрій Парубій півроку тому просив надати йому охорону, однак отримав відмову. В УДО заявили, що за законом Парубію не мала надаватися охорона.
- Знайомі загиблого політика пригадали, що він з 2014 року перебував у "розстрільному списку", а з 2022 року – офіційно був у списку окупантів на ліквідацію.
- Уночі 1 вересня стало відомо про затримання ймовірного вбивці нардепа. Володимир Зеленський повідомив, що він дав вже перші показання.