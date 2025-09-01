Укр Рус
1 вересня, 09:42
З'явилися фото ймовірного вбивці Парубія

Анастасія Колеснікова
  • 1 вересня на Хмельниччині був затриманий підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія.
  • Нападник готувався до злочину тривалий час, стежив за нардепом, вивчав його маршрути і намагався замести сліди після вбивства.
  • Очільник Нацполіції підкреслив, що у вбивстві є російський слід.

1 вересня на Хмельниччині був затриманий підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія. На його пошуки пішло 36 годин.

Очільник Нацполіції Іван Вигівський у дописі в фейсбук розповів, що зловмисник готувався до злочину тривалий час. Зокрема, він стежив за нардепом, вивчав його маршрути і планував свою втечу, передає 24 Канал.

Що відомо про ймовірного вбивцю Андрія Парубія?

У Нацполіції вже опублікували кадри із затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. 

Можливий вбивця Андрія Парубія / Фото поліція

Вигівський нагадав, що вбивця замаскувався під кур'єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Усього він здійснив вісім пострілів, після чого переконався, що жертва померла. 

Опісля злочинець намагався замести сліди – перевдягнувся, позбувся зброї і почав переховуватися на Хмельниччині.

Та втекти не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат – зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано,
 – наголосив очільник Нацполіції.

Він підкреслив, що у вбивстві Парубія є російський слід. 

Нападнику не вдалося втекти від українських правоохоронців / Фото поліція

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?

  • 30 серпня опівдні у Франківському районі Львова на вулиці Єфремова політичного діяча застрелили, коли він йшов на спортивні тренування.
  • У мережу злили відео з камер спостереження, на якому зафіксований момент вбивства. На кадрах видно, що нападник був у шоломі та тримав у руці сумку "Глово".
  • Злочинець вичікував, коли нардеп пройде повз нього, а потім пішов слідом. Здійснивши постріли з короткоствольної вогнепальної зброї, вбивця втік з місця події.
  • Нардеп Володимир Ар'єв розповів, що Андрій Парубій півроку тому просив надати йому охорону, однак отримав відмову. В УДО заявили, що за законом Парубію не мала надаватися охорона.
  • Знайомі загиблого політика пригадали, що він з 2014 року перебував у "розстрільному списку", а з 2022 року – офіційно був у списку окупантів на ліквідацію.
  • Уночі 1 вересня стало відомо про затримання ймовірного вбивці нардепа. Володимир Зеленський повідомив, що він дав вже перші показання