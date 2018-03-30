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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

З'явилися подробиці смертельного розстрілу кавказців у Харкові

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З'явилися подробиці смертельного розстрілу кавказців у Харкові

В результаті стрілянини поблизу одного із ресторанів у Харкові зазнали поранень два чоловіки, яким було 32 та 38 років, однак один із них згодом помер, натомість нападники з місця інциденту втекли, кинувши зброю.

Раніше повідомлялося, що увечері 30 березня у Харкові поблизу одного із ресторанів невідомі з автомата розстріляли групу кавказців, внаслідок чого одна людина загинула та ще одна зазнала поранень.

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Як сповістила прес-служба Нацполіції області, після стрілянини двох чоловіків 32 та 38 років із вогнепальними пораненнями було доправлено Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, однак медики констатували смерть одного із потерпілих.

Попередньою перевіркою встановлено, що 29 березня 2018 року в одному з ресторанів на перехресті вулиці Ньютона та проспекту Льва Ландау відпочивала група людей у кількості приблизно 10 осіб. Коли вони вийшли з розважального закладу, до компанії несподівано підійшло кілька невідомих, які відкрили стрілянину зі зброї. В результаті один із чоловіків отримав вогнепальне поранення голови, інший – стегна. Також кулями пошкоджено автомобіль Toyota. Нападники з місця події втекли, кинувши зброю. У місті було терміново введено поліцейську операцію "Сирена",
– додають правоохоронці.

Харків, стрілянина, Кримінал, жертви
Коли група з 10 осіб вийшла з розважального закладу, до них підійшли невідомі та почали стріляти

За інформацією харківського ресурсу NewsRoom, один із чоловіків офіційно ніде не працював, а другий був пов'язаним з торгівлею на ринку "Барабашово".

Додамо, що наразі триває досудове розслідування за фактом умисного вбивства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років або довічне ув'язнення.

Крім того, поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Жертви Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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