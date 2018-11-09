З'явилося відео з місця ДТП з нардепом Лещенком

У мережі опублікували відео, зняте на місці аварії у Києві вантажівки DAF і автомобіля Volkswagen, всередині якого був народний депутат Сергій Лещенко.

Відео опублікували на Facebook-сторінці Информатор Киев.

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Аварія сталася на Окружній дорозі на виїзді з Києва у напрямку Пущі-Водиці.

Дивіться відео з місця ДТП за участю нардепа Лещенка



Сам Лещенко не постраждав, а його помічницю госпіталізували/ Фото: Информатор Киев



Машина Лещенка серйозно постраждала у ДТП/ Фото: Информатор Киев



Вантажівка протаранила Volkswagen народного депутата Сергія Лещенка/ Фото: Информатор Киев

Нагадаємо, що у п'ятницю, 9 листопада у Києві на Окружній дорозі авто Volkswagen Сергія Лещенка зіткнулося з вантажівкою. Після зіткнення автомобіль нардепа розвернуло на 180 градусів, а вантажний автомобіль DAF з'їхав на узбіччя та перевернувся. Водій вантажівки вилетів через лобове скло. Медики, які прибули на місце аварії, надали йому допомогу. Сам Сергій Лещенко в ДТП не постраждав, а його помічницю госпіталізували.