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      З'явилося відео з місця ДТП з нардепом Лещенком

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      Нардеп Сергій Лещенко потрапив у ДТП
      Нардеп Сергій Лещенко потрапив у ДТП / ukranews.com

      У мережі опублікували відео, зняте на місці аварії у Києві вантажівки DAF і автомобіля Volkswagen, всередині якого був народний депутат Сергій Лещенко.

      Відео опублікували на Facebook-сторінці Информатор Киев.

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      Аварія сталася на Окружній дорозі на виїзді з Києва у напрямку Пущі-Водиці.

      Дивіться відео з місця ДТП за участю нардепа Лещенка

      Лещенко ДТП Київ нардеп аварія Окружна дорога
      Сам Лещенко не постраждав, а його помічницю госпіталізували/ Фото: Информатор Киев

      ДТП Лещенко нардеп аварія Окружна дорога Київ
      Машина Лещенка серйозно постраждала у ДТП/ Фото: Информатор Киев

      ДТП Лещенко нардеп Окружна дорога Київ
      Вантажівка протаранила Volkswagen народного депутата Сергія Лещенка/ Фото: Информатор Киев

      Нагадаємо, що у п'ятницю, 9 листопада у Києві на Окружній дорозі авто Volkswagen Сергія Лещенка зіткнулося з вантажівкою. Після зіткнення автомобіль нардепа розвернуло на 180 градусів, а вантажний автомобіль DAF з'їхав на узбіччя та перевернувся. Водій вантажівки вилетів через лобове скло. Медики, які прибули на місце аварії, надали йому допомогу. Сам Сергій Лещенко в ДТП не постраждав, а його помічницю госпіталізували.

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Сергій Лещенко
      Джерело: 24 канал
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