150 кілометрів кордону на Закарпатті з Угорщиною є "приватними", – Матіос

Українські прикордонники не можуть якісно контролювати ділянку кордону між Україною та Угорщиною, адже 150 кілометрова прикордонна зона на Закарпатті перебуває у приватній власності.

Таку заяву зробив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі каналу "112".

В нас 150 кілометрів кордону на Закарпатті з Угорщиною є приватними,

– заявив Анатолій Матіос.

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За словами головного військового прокуратора, це сталося тому, що селищні ради надали у користування по 2 гектари землі у прикордонній зоні, і ця територія була акумульована в одних руках.

"Після цього вони були закумульовані в окремо взятих руках, вибудована комунікація і там кластери взагалі "гуляйполівських" часів", – заявив Анатолій Матіос.

Як стверджує Матіос, про це він має намір доповісти генпрокурору Юрію Луценку.

"Я наполягаю, мені доручив генпрокурор, я завтра буду доповідати йому цю ситуацію. Я вважаю, що так не може бути, так не може продовжуватися", – розповів Матіос.

Варто зазначити, що в заяві прокурора є певні неточності. За його словами, у приватних руках перебуває ділянка у 150 кілометрів, в той час як довжина кордону між Україною та Угорщиною складає лише 136,7 кілометрів.