2017-й стане вирішальним в питанні деокупації Криму, – Джемілєв

Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв прогнозує, що прийдешній рік стане вирішальним у питанні деокупації Криму.
Про це йдеться у привітанні уповноваженого Президента у справах кримськотатарського народу, опублікованому на його сторінці у Facebook.
Джемілєв зазначив, що минулий рік показав, що Україна має друзів, які підтримують її у відстоюванні справедливості.
Впевнений, що у Новому році завдяки такій єдності та наполегливій роботі, ми подолаємо усі загрози та виклики, які стоять перед нашою державою, і цей рік буде вирішальним у питаннях деокупації Криму,
– йдеться у привітанні.
До слова, понад 6 тисяч мешканців окупованого Криму Новий рік можуть зустріти у темряві.
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