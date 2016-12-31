2017-й стане вирішальним в питанні деокупації Криму, – Джемілєв

Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв прогнозує, що прийдешній рік стане вирішальним у питанні деокупації Криму.

Про це йдеться у привітанні уповноваженого Президента у справах кримськотатарського народу, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Джемілєв зазначив, що минулий рік показав, що Україна має друзів, які підтримують її у відстоюванні справедливості.

Впевнений, що у Новому році завдяки такій єдності та наполегливій роботі, ми подолаємо усі загрози та виклики, які стоять перед нашою державою, і цей рік буде вирішальним у питаннях деокупації Криму,

– йдеться у привітанні.

До слова, понад 6 тисяч мешканців окупованого Криму Новий рік можуть зустріти у темряві.

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