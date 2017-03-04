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8 березня вже зовсім близько: топ-10 подарунків до 100 гривень

10:00, сьогодні 861 Читать новость на русском
Міжнародний жіночий день
Міжнародний жіночий день / Flores de Amora

8 березня, Міжнародний жіночий день, все ближче. І тут усі чоловіки, особливо ті, які весь час перебувають у жіночому оточенні, хапаються за голову. Як приділити увагу кожній жінці, дівчині, дівчинці, але не збанкрутувати при цьому.

І, звичайно, хочеться ще й оригінальним бути! Тому журналісти сайту "24" підібрали Топ-10 найкращих подарунків жінці ціною до 100 гривень на 8 березня.

Квіти

Звісно, квіти у будь-якому віці отримувати приємно. Але маємо одну пораду, подаруйте квіти в горщику. Тоді вони не тільки будуть тішити не один тиждень око щасливої власниці, але й можуть перетворитись у своєрідне хобі. Адже далеко не кожен може виплекати з маленької квіточки цілий, наприклад, кущ.

Солодощі

Але у цьому випадку варто знати смаки "жертви" подарунку. Якщо вона солодкоїжка, повірте, це безпрограшний варіант. І тут є багато варіацій, що коштуватимуть до 100 гривень. Це і декоровані на замовлення пряники, імбирне печиво у формі цифри 8, і смачні желейки у гарній банці, букет з цукерок. Можна навіть зробити солодку листівку, наприклад, з шоколаду. Тут актуальне усе, що прийде в голову.

Мило

Ясна річ, що мова йде не про звичайне мило. Ні, ми акцентуємо увагу на милі ручної роботи. Воно не тільки гарно виглядає і коштує до 100 гривень, але ще й має спокусливі запахи. Ви можете вибрати саме той, який подобається вашій пані. А до мила можна додати ароматизовані свічки. Такий набір точно буде безпрограшним.

Прикраси для волосся

Якщо у красуні, якій ви хочете зробити подарунок, довге волосся, тоді варто звернути увагу на прикраси для нього. Адже кожна жінка любить гарні речі, особливо якщо ті роблять панянку ще привабливішою. А в додачу до прикраси ми радили подарувати маленьке дзеркальце. Більше того, скажімо чесно, такому набору зрадіє жінка у будь-якому віці.

Майстер-клас

Подарункові сертифікати – це просто спасіння для кожного чоловіка! Вони мають абсолютно різні ціни. Можна знайти за 50, за 100, або ж навіть і більше, якщо вам хочеться обрати щось особливе, наприклад, прогулянку на конях. Якщо дівчина любить вишивати хрестиком, або ж плете з бісеру, або навіть захоплюється психологію – на усі ці напрямки можна знайти подарункові сертифікати.

Домашня тварина

Такий подарунок трохи небезпечний… Необхідно точно знати, що ваша обранка мріє про живий жмуточок щастя. Бо є такі, яким просто не буде часу за ним доглядати. А серед домашніх тварин, які будуть коштувати до 100 гривень (а то і безкоштовно) – і коти, і собаки, і хом'ячки, і морські свинки, і рибки, тощо.

Іграшки ручної роботи

Якщо ж ви тато великого переважно жіночого сімейства, то, звісно, вам доведеться подбати не тільки про свою кохану дружину, але і про діточок. Дівчаткам можна придбати іграшки хенд-мейд. Невеликі за розміром, але оригінальні, вони переважно коштують до 100 гривень, а купити їх можна або ж в інтернеті, або ж у сувенірному магазині.

Фоторамка

Серед жінок неформально це вважається одним із найуніверсальніших подарунків. Він підійде і бабусі, і дружині, і нареченій, і дівчині, і подрузі. Все що потрібно – роздуркувати одне фото, де ви разом, і встановити його у фоторамку. Фоторамки можна придбати набагато дешевше, ніж за 100 гривень.

Канцелярія

Це майже універсальний варіант. Ну де ви бачили жінку, яка не любить гарненькі блокнотики? Або дівчинку, якій не сподобається «оця мила ручечка»? А за 100 гривень можна ще й цілий набір подарувати.

Антистрес

Дорогі чоловіки, хоча б раз в житті, але кожна жінка нервується, і їй необхідно якось заспокоюватись. Подаруйте вашій грації і музі такий собі антисрес. Це може бути не тільки кулька, яка мнеться, жмакається, кидається… Зараз техніка до того дійшла, що у кожній книжковій лавці продаються спеціальні книжки-розмальовки для зняття нервової напруги. І коштують вони від 25 до 50 гривень.

І це далеко не повний список подарунків для ніжної частини нашого суспільства. Ідей дуже і дуже багато і абсолютно на різні ціни. Потрібно тільки бажання, щоб зробити приємне. І не забувайте, 8 березня – це не єдиний день, коли жінці варто робити сюрпризи.

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Автор: Анастасія Ковач-Петрушенко
Теги: LifeStyle 8 березня гроші Публікації Статті
Джерело: 24 канал
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8 березня вже зовсім близько: топ-10 подарунків до 100 гривень
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