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А ви раніше де працювали? – Гройсман різко поговорив з міністром Омеляном

17:06, сьогодні 63 Читать новость на русском
Гройсман заступився за Балчуна
Гройсман заступився за Балчуна / 24 Канал

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розкритикував конфлікт, що виник між міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та головою ПАТ "Укрзалізниця" Войцехом Балчуном.

Гройсман підтримав Балчуна та зауважив, що він має досвід роботи у цій сфері.

Також він запитав в Омеляна, де той працював останніх 5 років, натякнувши, що його компетентність у сфері діяльності залізниці під питанням.

При цьому міністр додав, що у випадках, коли йому бракує компетенції він звертається до експертів.

"Я хочу підкреслити, що міністр – це важлива особистість, яка повинна допомогти, підтримати і привести до успіху. Міністр не може дозволяти собі особистих відносин до підлеглих ... А чвари залишайте вдома. Коли краватку одягаєте, виходьте з дому на роботу – чвари покладіть на поличку", – сказав Гройсман.

Нагадаємо, Омелян і Балчун під час засідання Кабміну обмінялися критичними висловлюваннями. Балчун сказав, що за минулий рік "Укрзалізниця" отримала понад 300 мільйонів гривень прибутку. А Омелян зауважив, що це не пов’язано з реформами, а зі збільшеними тарифами.

Теги: Володимир Гройсман Володимир Омелян Укрзалізниця залізниця Войцех Бальчун Україна Політика
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