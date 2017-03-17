Аброськін просить Луценка вжити заходи до Парасюка

Поліція Донеччини звернулася до Генпрокурора Юрія Луценка щодо зняття недоторканості та притягнення до відповідальності народного депутата Володимира Парасюка через його сутички з поліцією на блокпості у Слов'янську.

Таку заяву зробив заступник голови Нацполіці та начальник ГУНП у Донецькій області В’ячеслав Аброськін під час наради у Краматорську.

За його словами, під час конфлікту Володимир Парасюк відзначився неприпустимою поведінкою, оскільки "висловлював образи, принижував і погрожував фізичною розправою співробітникам поліції та їхнім сім'ям".

"Такі факти є неприпустимими. Ми будемо звертатися до Генерального прокурора України щодо зняття недоторканості та притягнення до відповідальності народного депутата Володимира Парасюка. Ми не дозволимо принижувати поліцейських, а також погрожувати їм та їхнім рідним. На кожен такий випадок буде адекватна та законна реакція поліції", – зауважив Аброськін.

Також він нагадав, що у разі нападу, погроз співробітникам поліції, які виконують свій службовий обов’язок, відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" правоохоронці мають право застосовувати спецзасоби та зброю.

На своїй сторінці у Fаcebook Аброськін заявив, що лист з проханням позбавити Парасюка недоторканності підписали вже 500 поліцейських.

Ще раз повторюю, ми не дозволимо бити та принижувати нас, бо може бути така реакція на образи та погрози розправи над близькими, яку неможливо передбачити,

– наголосив він.

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Ввечері 14 березня на блокпості у Слов’янську стались сутички між правоохоронцями та командою народного депутата Володимира Парасюка. У Парасюка кажуть, що проти них застосували сльозогінний газ. Нардеп оприлюднив відео сутички з правоохоронцями і звинувачує підопічних Авакова у провокації.



Згодом за фактом бійки голова поліції Донеччини відкрив кримінальне провадження.



За словами самого Юрія Луценка, підстави для зацікавлення Генпрокуратурою Парасюком вже є давно.