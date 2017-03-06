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Ахметов щодня втрачає по 100 мільйонів: олігарх з тріском вилетів з рейтингу багатіїв

12:55, сьогодні 297 Читать новость на русском
У списку найбагатших людей світу більше немає українців
У списку найбагатших людей світу більше немає українців / Getty images

Український бізнесмен Рінат Ахметов вибув з престижного рейтингу найбагатших людей планети, який складає авторитетна компанія Bloomberg.

У оновленому списку ТОП-500 найзаможніших людей світу Bloomberg Billionaires Index 500 прізвища Ахметова уже немає.

Про це свідчать дані рейтингу у понеділок, 6 березня, які оновлюються щодня.

До слова, ще вкінці минулого тижня найбагатший українець займав 483-е місце. Станом на п’ятницю, 3 березня, його статки оцінювалися в 3,66 мільярди доларів.

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За підрахунками аналітиків статки Ахметова зменшуються щодня приблизно на 100 мільйонів доларів. Наприклад, станом на 20 лютого його активи оцінювали приблизно у 4,44 мільярди доларів.

За менш ніж два тижні він втратив майже 1 мільярд.

Вранці 6 березня видання Bloomberg оприлюднило оновлений рейтинг 500 найбагатших людей світу.

Теги: Україна Політика гроші Рінат Ахметов Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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