Ахметов щодня втрачає по 100 мільйонів: олігарх з тріском вилетів з рейтингу багатіїв

Український бізнесмен Рінат Ахметов вибув з престижного рейтингу найбагатших людей планети, який складає авторитетна компанія Bloomberg.

У оновленому списку ТОП-500 найзаможніших людей світу Bloomberg Billionaires Index 500 прізвища Ахметова уже немає.

Про це свідчать дані рейтингу у понеділок, 6 березня, які оновлюються щодня.

До слова, ще вкінці минулого тижня найбагатший українець займав 483-е місце. Станом на п’ятницю, 3 березня, його статки оцінювалися в 3,66 мільярди доларів.

Читайте також: Скільки Турчинов заробив у лютому: оприлюднили суму

За підрахунками аналітиків статки Ахметова зменшуються щодня приблизно на 100 мільйонів доларів. Наприклад, станом на 20 лютого його активи оцінювали приблизно у 4,44 мільярди доларів.

За менш ніж два тижні він втратив майже 1 мільярд.

Вранці 6 березня видання Bloomberg оприлюднило оновлений рейтинг 500 найбагатших людей світу.