Активісти планують заблокувати сполучення між Україною та Росією

Учасники блокади залізничного сполучення між контрольованими владою територіями і окремими районами Донеччини і Луганщини мають намір заблокувати також сполучення України з Росією.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив учасник блокади народний депутат Семен Семенченко.

Відповідаючи на питання про можливість блокування автомобільних трас, Семенченко сказав: "Ми плануємо розширення по залізничних трасах, за якими до нас завозять продукцію з Росії. По автомобільних трасах це зробити буде важче. Там треба більше людей, і існує велика ймовірність провокацій".

За словами нардепа, наразі блокада не охоплює лише один залізничний напрям, що пов'язує контрольовану владу територію і ОРДЛО – проходить через смт Станиця Луганська Луганської області.

Залишилася одна діюча залізнична колія – заходить на нашу територію в Станиці Луганській і виходить на Валуйки. На сьогодні у нас перекриті всі, крім цього шляху,

– сказав Семенченко.

Читайте також: Учасники блокади прийшли з акцією під стіни Порошенка, вже зводять редут

Він додав, що учасники блокади з початку акції перешкодили проїзду близько 16 тис. вагонів.

З початку блокади 16 тис. вагонів не дійшли туди і назад. Ми плануємо перекрити всю торгівлю з Росією, так званими ДНР/ЛНР,

– сказав нардеп.

Політик додав, що в цей час у блокаді задіяні близько 100 людей.