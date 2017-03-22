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Американський Конгрес створює спецкомісію з української корупції, – ЗМІ

12:02, сьогодні 147 Читать новость на русском
Американський Конгрес
Американський Конгрес / dt.ua

Нова Адміністрація Трампа, Конгрес і Сенат готуються розслідувати системну корупцію української влади.

Про це пише американське видання PRNEWSCHANNEL.

Зокрема, конгресмен Дейна Рорабейкер, який є головою підкомітету з питань Європі, Євразії та нових загроз комітету у закордонних справах Палати представників, став головним голосом у питанні корупції в Україні. Комітет призначив слухання з приводу незаконної діяльності ряду українських бізнесменів та політиків, серед яких – Ігор Кононенко, Валерія Гонтарева, Віталій Хомутиннік та Олександр Грановський із найближчим оточенням, серед якого депутат президентської фракції Сергій Алексєєв та скандально-відомий суддя із пулу Януковича – Артур Ємельянов.

У статті наводиться низка звинувачень, серед яких пані Гонтаревій інкримінується співпраця зі структурами Януковича та допомога у виведенні 2 млрд грн, що на той час становило $200 млн. Ігор Кононенко згадується як найближчий друг Президента, а його діяльність пов'язують з корупційними схемами, сірим експортом та виведенням коштів.

Окремо згадується і права рука пана Кононенка Олександр Грановський, пов'язаний з рейдерськими скандалами SkyMall, схемами Сергія Курченка та Бориса Тимонькіна, в тому числі й за участі вище згадуваного депутата із БПП Сергія Алексєєва.

Крім того, уряду США пропонується звернути увагу на пропозицію Михайла Саакашвілі провести окреме розслідування по офшорних рахунках Віталія Хомутинніка, який також був дотичний до злочинного бізнесу Сергія Курченка та проданого братами Буряками "Брокбізнесбанку".

Конгрес повинен розглянути питання про створення спеціального комітету з розслідування фінансових злочинів українських посадовців: і призначених, і обраних – повідомляється в публікації. Адміністрація Трампа має скласти список корумпованих українських політиків, запропонувати заходи щодо виправлення становища і перелік можливих санкцій. Вона також повинна розслідувати незаконний потік коштів в офшори і почати притягнення українських політиків і їх фінансистів до відповідальності.

Ці заходи, за задумом, повинні запобігти розпаду України як держави. Якщо цей розпад станеться, Україна стане полігоном для незаконного обігу зброї, наркотиків і екстремістських угруповань – вважають американці. Ризики для економічної і політичної стабільності Європи і подальшого вторгнення Росії в Україну реальні, це може вплинути на інтереси США в Європі з погляду геополітичних важелів і призвести розширення впливу Росії, переконані американські можновладці.

Теги: Політика Україна Корупція Віталій Хомутиннік Ігор Кононенко Сергій Курченко США Дональд Трамп Валерія Гонтарева
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