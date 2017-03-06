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"Ангели охоронці" Насірова – хто вони?

22:58, 5 березня 908 Читать новость на русском

Офіційно партія Президента "Солідарність" відмежовується від підтримки голови ДФС Романа Насірова. Однак, "відбити" його у слідчих НАБУ, за даними самого відомства, намагалися кілька депутатів з фракції "БПП". Хто вони, чому захищають підозрюваного та хто їм дав таку вказівку – дивіться у сюжеті.

Першим високопосадовцем, який з'явився у лікарні, коли там перебував Насіров, став військовий прокурор України Анатолій Матіос. Щоправда, кого саме відвідував – не уточнив.

Я прийшов до хворих. До Насірова? Я не зобов'язаний казати, до кого я приходив,
– різко відповів Матіос.

Вчора, 4 березня, напівпритомний Насіров заволодів додатковою групою підтримки. Відбивати головного фіскала у слідчих приїхали Гліб Загорій, Валерій Давиденко, Андрій Антонищак та Олександр Третьяков. Всі вони бізнесмени. Третьяков, наприклад, має інтереси в енергетичній сфері. Раніше був компаньйоном брата міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника. А також він був помічений у крупних корупційних скандалах. Та, за його словами, він прийшов до медзакладу не рятувати Насірова, а просто подивитись.

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Валерій Давиденко був заступником міністра аграрної політики в уряді Азарова. Він агромагнат, щоправда 12 компаній переписав на матір. Його звинувачували у підкупі виборців, коли той балотувався в парламент.

Ще один вболівальник Насірова – Андрій Антонищак. Також мав бізнес-зв'язки з братом Табачника. Цікаво, що ні він, ні Давиденко за притягнення до відповідальності Онищенка, подільником якого слідчі назвали Насірова, не голосували. Онищенко ж вважає, що слідчі не доведуть його зв'язків з очільником ДФС.

Слідство нічого не доведе, тому що в моїх взаєминах з Насіровим грошей не було,
– прокоментував нардеп Олександр Онищенко.

Депутат Гліб Загорій, який також нібито блокував карету "швидкої" з Насіровим, сказав, що приїхав його підтримати на прохання дружини фіскала. І додав, що "Насіров його друг".

Загорій – власник відомої фармацевтичної компанії "Дарниця". Нещодавно він купив багатоквартирний будинок в центрі столиці, який, за даними журналістів-розслідувачів, належить сину генпрокурора Юрія Луценка, аби той не вносив будинок в електронну декларацію.

Він став затичкою в місцях, де потекла інформація про корупцію людей, близьких до Порошенка,
– зауважила членкиня Центру протидії корупції Дарія Каленюк.

За словами політичного експерта Тараса Чорновола, Насірова підтримують і ті, чиї бізнес-інтереси він може розкрити.

Насіров дуже гарно підходить саме для ролі мафіозі. Він починає скуповувати політиків. Коло людей, які його підтримують в різних фракціях, дуже часто є саме мажоритарниками, зав'язаними на брудному бізнесі і які дають йому можливість відвертого шантажу,
– впевнений Чорновіл.

Крім того експерт вважає, що підтримка у Насірова є не тільки в "БПП", а й в інших фракціях, з якими його пов'язують спільні "оборудки".

Це окремі мажоритарники з "БПП", окремі люди з "Народного фронту" і люди з опозиційних груп. Можливо, хтось з "Опозиційного блоку" і фракції "Радикальної партії" Ляшка,
– підкреслив фахівець.

Однак, деякі депутати "БПП" та громадські антикорупціонери запевняють, що Насіров – напряму людина Порошенка. Тому і рятувати його надіслав депутатів саме Президент.

Порошенко направив депутатів, щоб захищати Насірова. Це ж очевидно, що для Порошенка Насіров є небезпечним свідком,
– сказав народний депутат від "БПП" Сергій Лещенко.

Подейкують, що безпосередній вплив на перебіг сьогоднішнього засідання суду у справі Насірова має депутат "БПП" Олександр Грановський. За даними журналістів "Схем", саме він роздає вказівки суддям. Але партія Президента заперечує свій вплив на справу Насірова.

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Автор: Володимир Рунець
Теги: Роман Насіров Затримання Насірова Україна Політика Блок Петра Порошенка Сергій Лещенко Анатолій Матіос Олександр Онищенко
Джерело: 24 Канал
Новини за 5 березня
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