Артеменко зробив чергову резонансну заяву: каже, що Крим – це США

Одіозний народний депутат Андрій Артеменко, який став більш відомий після того, як запропонував окупований Крим "здати в оренду", здивував черговою гучною заявою.

Під час прес-конференції у стінах Верховної Ради у понеділок він заявив, що Кримський півострів цілком на законних підставах може належати США.

Аргументуючи свою позицію, нардеп навів декілька, за його словами, історичних фактів.

В 1920 році Росія отримала кредит в розмірі 50 мільйонів доларів від уряду США. Вони "заклали" Крим, як територію, яка мала б бути передана США, якщо цей кредит не буде повернутий або не будуть сплачені відсотки,

– зазначив Андрій Артеменко.

За його словами, у 1954 сплив термін погашення отриманої Росією суми і саме тоді РФРСР вирішила передати Крим УРСР.

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"Я переконаний, що саме тому Крим був переданий Українській РСР, щоб зберегти цю територію за Радянським Союзом. Я переконаний, що Крим був переданий саме як Автономна Республіка в складі Української РСР, щоб не сплачувати борги, які існували офіційно у СРСР", – наголосив депутат.

Він додав, що США вже навіть мали проект, який називався "нова Каліфорнія" і планували його реалізувати на території Криму.

За словами нардепа, зрозуміло, чому цього питання ні в Україні, ні в світі ніхто не згадував, бо це питання не вирішене – це справа, яка може де-юре підтвердити належність цієї території (території Криму) не Російській Федерації, а США.

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією.



20 лютого його виключили зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка, за списком якої він пройшов у Раду.