Аваков хоче, щоб за блокадників взявся Антитерористичний центр

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає рішення про зняття блокади окупованих районів Донбасу має приймати Антитерористичний центр.

Про це глава МВС заявив під час наради прем’єр-міністра з представниками металургійної промисловості у вівторок.

Він іронічно звернувся до нардепів.

Шановні колеги, відсиджуватися вже треба закінчувати, давайте приймемо закон, що кожен громадянин України має право перегороджувати залізничне полотно. Ви б хотіли такий закон? Такого закону немає і не буде. Тоді давайте дотримуватися тих законів, які є і давайте дамо ті повноваження силовим органам, щоб відновити тут ситуацію,

– сказав Аваков.

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Водночас він дав зрозуміти, що питання блокади має повноваження вирішити Антитерористичний центр і не відкидає, що до його вирішення можуть бути залучені силовики.

"Я просив би керівників Антитерористичного центру, який керує всіма силовими операціями в зоні антитерористичної операції, зважувати і прийняти відповідне рішення, і ми це рішення забезпечимо", – підсумував міністр.

До слова, вдень 28 лютого з’явилась інформація про те, що один з постів блокадників штурмували озброєні тітушки, внаслідок чого є постраждалі.



Залізнична блокада окупованих районів Донбасу триває вже понад місяць.