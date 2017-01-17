Аваков хоче відновити повний контроль над держкордоном у 2017 році

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про намір відновити повний контроль над державним кордоном у 2017 році.

Як повідомляє сайт МВС, ці завдання міністр озвучив у вівторок на колегії Державної прикордонної служби України.

Аваков наголосив, що ключове завдання прикордонників на цей рік – повна готовність до взяття державного кордону під контроль.

Це не моє пропагандистське висловлювання або якась ідея фікс. Це реальність, з якою нам незабаром доведеться зіткнутися, і держава повинна розраховувати на вашу готовність до рішучих дій і волю до забезпечення цього процесу,

– заявив міністр.

Глава МВС додав, що це не буде довгострокова місія, і після розробки плану і встановлення завдання протягом двох тижнів необхідно буде забезпечити контроль над державним кордоном.

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