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Аваков оприлюднив свої статки за минулий рік в е-декларації

00:52, сьогодні 359 Читать новость на русском
Арсен Аваков
Арсен Аваков / Getty Images

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував на своїй сторінці в Facebook електронну декларацію за 2016 рік.

Він також дав відповідне посилання на документ на офіційному порталі Нацагенства з питань запобігання корупції.

Згідно з декларацією, зарплата міністра за основним місцем роботи за рік склала 466 121 грн.

Також в числі доходів він вказав погашення номіналу вартості казначейського зобов'язання Військової Серії В – 20 тис. грн і погашення купонів казначейського зобов'язання Військової Серії В – 2800 грн.

Крім того, глава МВС отримав дивіденди за рішенням загальних зборів Avitalia s.r.l. від 14.10.2016, які не пройшли за рахунком нарахування і не були виплачені в 2016 році – 148 423 євро.

Дружина Авакова отримала зарплату за основним місцем роботи – 289 032 грн; дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав – 13. Ціна: 156 грн.

Дружина продала належні їй акції на суму 13,156 тис. грн і дарчою подарувала сину акції АТ "Інвестор" номінальною вартістю не більше 210 грн. В італійської компанії, що належить мені – Avitalia srl, в якій мої інтереси, відповідно до закону, при управлінні представляє уповноважений ліцензійний адвокат – у порівнянні з 2015 роком з'явилися дві операційні туристичні компанії, зареєстровані у відповідному реєстрі в листопаді 2016 року. 100% кожної з цих компаній належить Avitalia srl На 31.12.16 і по цей день – оголошений статутний фонд кожної з цих компаній –10 000 дол. – ще не оплачений,
– пояснив глава МВС.

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Він зазначив, що створені компанії поки не ведуть діяльності.

Зміни торкнулися готівки і банківських рахунків – я закрив рахунки в "Альфа-банку", збільшив присутність у державних "Ощадбанку" та "Укрексімбанку". Майновий статус рухомого і нерухомого майна не змінився, хіба що на три пляшки великого вина стало менше. Напевно розбилися,
– пожартував міністр.

Аваков також пообіцяв, що його податкова декларація буде подана відповідно до Закону до травня цього року.

Теги: Україна Політика Арсен Аваков е-декларування Доходи політиків гроші
Джерело: 24 Канал
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