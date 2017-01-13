Аваков подарував Порошенку елітний пістолет за 10 тисяч доларів

Президент Петро Порошенко отримав від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вишуканий пістолет.

Про це йдеться у статті "УП", де зібрані прізвища осіб, які були нагороджені зброєю від МВС у 2014-2015 роки.

На сайті виробника пістолет Сabot Gun "Jones 1911" коштує 9 950 доларів.

Пістолет отримав назву від імені засновника консорціуму "Penn United Technologies", який і є творцем цієї зброї – Карла Джонса. Консорціумом володіє і управляє компанія "Cabot Gun".

Також у статті зазначено, що своєму раднику і волонтеру Юрію Касьянову Арсен Аваков презентував модернізований автомат Калашнікова (АКМС).

Ще 4 пістолети отримав прем'єр Арсеній Яценюк. Теперішній глава Кабміну Володимир Гройсман також отримав щедрі подарунки від глави МВС: три пістолети він отримав на посаді віце-прем'єра, а один вже на посаді спікер Верховної Ради.

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Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков подарував нардепу від "Народного фронту" Ігорю Котвіцькому 6 одиниць зброї.