01:16
1 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії
Вєсті Кремля
21:21, 28 лютого
Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман
Вєсті.UA
19:22, 28 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 23:00: Напад на учасників блокади і заява Авакова
Випуск новин
00:17, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Аваков показав відео штурму блокади на Донбасі

23:55, 28 лютого 1444 Читать новость на русском
Блокувальники Донбасу під час штурму
Блокувальники Донбасу під час штурму / Скріншот з відео

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував відео нападу на учасників торгової блокади окупованих територій Донбасу, яке відбулося на залізничній станції Кривий Торець у Донецькій області.

Відповідне відео міністр виклав у своєму Facebook.

"Поліція затримала 37 осіб. Ситуація на залізничній станції Кривий Торець стабілізована, правопорядок під контролем поліції і поліція так діятиме і далі – незалежно від кланів справа чи зліва", – написав Аваков.

За словами міністра, для вирішення ситуації з блокадою необхідно заборонити товарообмін, крім товарів "критичного імпорту", з окупованою територією, а Антитерористичний центр, який керує всіма операціями в зоні АТО, повинен прийняти рішення про порядок контролю над товаропотоком.

При вирішенні поточної конфліктної ситуації – наполягаю на двох фундаментальних речах: 1. Кабмін повинен невідкладно прийняти постанову, яка регулює порядок товарообміну з окупованими територіями. Сподіваюся, міністри завтра на засіданні Кабміну підтримають цю необхідність. Я наполягаю на повній забороні товарообміну, крім товарів "критичного імпорту", які забезпечують нашу металургію і енергетику,
– зазначив глава МВС.

Аваков каже, що Кабмін повинен доручити Міненерго в короткий термін представити програму диверсифікації паливної компоненти в рамках енергобалансу країни, що знижує до мінімуму залежність від антрацитового вугілля, що поставляється з окупованої території і Росії.

Читайте також: Садовий застеріг президента та прем’єра від силового розгону блокадників на Донбасі

"АТЦ (Антитерористичний центр), який керує всіма операціями в зоні АТО, повинен прийняти рішення про порядок контролю над товаропотоком, на підставі постанови КМ, а також механізмом його контролю, в тому числі і з боку громадських організацій і політичних партій, якщо є резонанс", – наголосив міністр.

Таке рішення АТЦ, впевнений він, зможе забезпечити нормальний механізм взаємодії громадських і політичних сил з силовиками в зоні АТО.

Нагадаємо, 28 лютого відбувся штурм редуту блокади у Кривому Торці "16 добровольчого батальйону". Штурмували блокадників "тітушки".

Теги: Політика Україна Війна на Донбасі Арсен Аваков Блокада Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
Новини за 28 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Мустафа Найєм повідомив про нові деталі розслідування перших вбивств на Євромайдані
 24 січня , 02:24
Передвиборчий концерт на площі Леніна у Криму завершився пожежею
17 вересня 2016 , 08:36
Як підключити роутер самому: покрокова інструкція
15 березня , 12:53
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук