Аваков показав відео штурму блокади на Донбасі

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував відео нападу на учасників торгової блокади окупованих територій Донбасу, яке відбулося на залізничній станції Кривий Торець у Донецькій області.

Відповідне відео міністр виклав у своєму Facebook.

"Поліція затримала 37 осіб. Ситуація на залізничній станції Кривий Торець стабілізована, правопорядок під контролем поліції і поліція так діятиме і далі – незалежно від кланів справа чи зліва", – написав Аваков.

За словами міністра, для вирішення ситуації з блокадою необхідно заборонити товарообмін, крім товарів "критичного імпорту", з окупованою територією, а Антитерористичний центр, який керує всіма операціями в зоні АТО, повинен прийняти рішення про порядок контролю над товаропотоком.

При вирішенні поточної конфліктної ситуації – наполягаю на двох фундаментальних речах: 1. Кабмін повинен невідкладно прийняти постанову, яка регулює порядок товарообміну з окупованими територіями. Сподіваюся, міністри завтра на засіданні Кабміну підтримають цю необхідність. Я наполягаю на повній забороні товарообміну, крім товарів "критичного імпорту", які забезпечують нашу металургію і енергетику,

– зазначив глава МВС.

Аваков каже, що Кабмін повинен доручити Міненерго в короткий термін представити програму диверсифікації паливної компоненти в рамках енергобалансу країни, що знижує до мінімуму залежність від антрацитового вугілля, що поставляється з окупованої території і Росії.

Читайте також: Садовий застеріг президента та прем’єра від силового розгону блокадників на Донбасі

"АТЦ (Антитерористичний центр), який керує всіма операціями в зоні АТО, повинен прийняти рішення про порядок контролю над товаропотоком, на підставі постанови КМ, а також механізмом його контролю, в тому числі і з боку громадських організацій і політичних партій, якщо є резонанс", – наголосив міністр.

Таке рішення АТЦ, впевнений він, зможе забезпечити нормальний механізм взаємодії громадських і політичних сил з силовиками в зоні АТО.

Нагадаємо, 28 лютого відбувся штурм редуту блокади у Кривому Торці "16 добровольчого батальйону". Штурмували блокадників "тітушки".