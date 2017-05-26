Аваков розкритикував дії суду щодо екс-податківців, але потішився сумам застав

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Сьогодні, 26 травня, відбулась година запитань до Уряду. На традиційний захід прийшли менше, ніж 100 депутатів. Кабмін також був не у повному складі. А от рідкісний гість у стінах парламенту Арсен Аваков на засіданні був.
Депутати звернулися до міністра внутрішніх справ з питанням, чому суд відпускає затриманих екс-податківців, передає кореспондентка 24 Каналу.
Аваков розкритикував дії суду, але оскільки робив це українською мовою, то почасти критика мала діаметрально протилежний зміст. Зате чітко зрозуміло, що Авакова тішить загальна сума застави. А от там, де вона була мізерна, рішення оскаржуватиме.
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У прем'єр-міністра Володимира Гройсмана цікавились, коли газорозподільні мережі перейдуть у державну власність. Очільник Кабміну ж зауважив, що краще їх зробити платними.
Що стосується мереж. Тут є два рішення. Одне з них системне – зміни до щакону, які дозволять заборонити безоплатне використання цих мереж. Це дуже важливо. Наразі робоча група працює над цим законом, – сказав Гройсман.
А от питань щодо пенсійної реформи не було.
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