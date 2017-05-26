13:49
26 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін цілує мерців. Коні
Вєсті Кремля
22:31, 25 травня
Вєсті.UA. Антикорупційне безумство.
Вєсті.UA
19:19, 25 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, сьогодні
Випуск новин за 12:00: Корупціонерів відпускають під заставу. Штрафи для
Випуск новин
13:21, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Аваков розкритикував дії суду щодо екс-податківців, але потішився сумам застав

13:05, сьогодні 98 Читать новость на русском

Сьогодні, 26 травня, відбулась година запитань до Уряду. На традиційний захід прийшли менше, ніж 100 депутатів. Кабмін також був не у повному складі. А от рідкісний гість у стінах парламенту Арсен Аваков на засіданні був.

Депутати звернулися до міністра внутрішніх справ з питанням, чому суд відпускає затриманих екс-податківців, передає кореспондентка 24 Каналу.

Аваков розкритикував дії суду, але оскільки робив це українською мовою, то почасти критика мала діаметрально протилежний зміст. Зате чітко зрозуміло, що Авакова тішить загальна сума застави. А от там, де вона була мізерна, рішення оскаржуватиме.

Читайте також: Люди втікали на машині та давали будь-які гроші, – Аваков про масове затримання екс-чиновників

У прем'єр-міністра Володимира Гройсмана цікавились, коли газорозподільні мережі перейдуть у державну власність. Очільник Кабміну ж зауважив, що краще їх зробити платними.

Що стосується мереж. Тут є два рішення. Одне з них системне – зміни до щакону, які дозволять заборонити безоплатне використання цих мереж. Це дуже важливо. Наразі робоча група працює над цим законом, – сказав Гройсман.

А от питань щодо пенсійної реформи не було.

Теги: Україна Політика Арсен Аваков Масові затримання екс-посадовців в Україні Кабінет Міністрів України Верховна Рада Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вы убиваете мой народ, из-за вас все будут стоять в черных очередях к детским гробикам
сьогодні, 13:11 Вы убиваете мой народ, из-за вас все будут стоять в черных очередях к детским гробикам
Блог Медіа 1229
Годовщина грустной победы: как украинские военные могли освободить Донецк
сьогодні, 13:29 Годовщина грустной победы: как украинские военные могли освободить Донецк
Візи з Росією: хто втратить більше і до чого тут Крим
сьогодні, 12:07 Візи з Росією: хто втратить більше і до чого тут Крим
Наталія Лебідь 3170
Війна на Донбасі – наслідок розкуркулювання українського селянства, – автор книги
сьогодні, 10:01 Війна на Донбасі – наслідок розкуркулювання українського селянства, – автор книги "Куркуль"
Блог Медіа 814
Навіщо українська преса розповідає про всіх найнезначніших ху*лових попихачів?
сьогодні, 08:07 Навіщо українська преса розповідає про всіх найнезначніших ху*лових попихачів?
Дід Панас 1285
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
П'яний водій протаранив тролейбус з пасажирами у Харкові
28 січня , 12:27 1
Як виглядатиме офіційна фан-зона Євробачення-2017 на Хрещатику: макет
22 квітня , 12:39
Внаслідок обстрілу бойовиками поранення отримали 4 українських бійців, – Штаб АТО
 25 травня , 19:07
11 арештованих в Сімферополі кримських татар не виходять на зв'язок
23 лютого , 14:55
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук