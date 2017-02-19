Аваков розповів, хто фінансує провокації на акціях до річниці розстрілів Майдану

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, чого варто остерігатись під час масових акцій, приурочених до Дня пам'яті Героїв Небесної сотні і назвав прізвища тих, хто пов’язаний з фінансуванням провокацій.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Інтерфакс-Україна".

Міністр переконаний, що українські правоохоронці достатньо підготовані, щоб запобігти провокаціям та терактам під час масових акцій 18-22 лютого у Києві.

Проте Аваков не відкидає, що ці дні скорботи Росія може використати для дестабілізації ситуації в Україні.

Філософія того, що російський режим буде інспірувати тут заворушення, не є дикою... Є політики, які беруть це на свій щит і на все, що їм не подобається, кричать "це росіяни, це російський слід", – нехай це буде на їхній совісті, у їхній манері спілкування. Але це не скасовує ситуації, коли загроза реально існує,

– наголосив Аваков.

У МВС підтверджують, що мають конкретні факти про те, що низка одіозних осіб фінансують акції, які плануються.

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"Ми реально володіємо фактами, що і Курченко, і низка інших товаришів фінансують акції, що плануються. В Інтернеті багато банерів, які пропонують 20-го числа скидати владу і так далі. Фахівці з кібербезпеки з СБУ та МВС відстежили першоджерела цих банерів – це йде з Російської Федерації", – наголосив Арсен Аваков.

Водночас він запевнив, що в українських правоохоронців достатньо великий досвід, щоб запобігти провокаціям та терактам.

Я не думаю, що нас чекають якісь гіперпотрясіння через масові акції, приурочені до річниці Майдану. Важливо не допустити провокацій. Якщо провокацій ми не допустимо, якщо нам не підкинуть яку-небудь "тему", то, впевнений, що все буде нормально,

– резюмував глава МВС.

Нагадаємо, 18-21 лютого в Україні відбудуться пам'ятні заходи до Дня Героїв Небесної сотні.