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Аваков розповів, хто фінансує провокації на акціях до річниці розстрілів Майдану

17:08, 18 лютого 6617 Читать новость на русском
Арсен Аваков
Арсен Аваков / 24 Канал

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, чого варто остерігатись під час масових акцій, приурочених до Дня пам'яті Героїв Небесної сотні і назвав прізвища тих, хто пов’язаний з фінансуванням провокацій.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Інтерфакс-Україна".

Міністр переконаний, що українські правоохоронці достатньо підготовані, щоб запобігти провокаціям та терактам під час масових акцій 18-22 лютого у Києві.

Проте Аваков не відкидає, що ці дні скорботи Росія може використати для дестабілізації ситуації в Україні.

Філософія того, що російський режим буде інспірувати тут заворушення, не є дикою... Є політики, які беруть це на свій щит і на все, що їм не подобається, кричать "це росіяни, це російський слід", – нехай це буде на їхній совісті, у їхній манері спілкування. Але це не скасовує ситуації, коли загроза реально існує,
– наголосив Аваков.

У МВС підтверджують, що мають конкретні факти про те, що низка одіозних осіб фінансують акції, які плануються.

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"Ми реально володіємо фактами, що і Курченко, і низка інших товаришів фінансують акції, що плануються. В Інтернеті багато банерів, які пропонують 20-го числа скидати владу і так далі. Фахівці з кібербезпеки з СБУ та МВС відстежили першоджерела цих банерів – це йде з Російської Федерації", – наголосив Арсен Аваков.

Водночас він запевнив, що в українських правоохоронців достатньо великий досвід, щоб запобігти провокаціям та терактам.

Я не думаю, що нас чекають якісь гіперпотрясіння через масові акції, приурочені до річниці Майдану. Важливо не допустити провокацій. Якщо провокацій ми не допустимо, якщо нам не підкинуть яку-небудь "тему", то, впевнений, що все буде нормально,
– резюмував глава МВС.

Нагадаємо, 18-21 лютого в Україні відбудуться пам'ятні заходи до Дня Героїв Небесної сотні.

Теги: Україна Новини Росії Євромайдан Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ СБУ
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