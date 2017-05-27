Аваков розповів про погрозливі дзвінки з Москви після масового затримання екс-посадовців

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що після гучної спецоперації із затриманням колишніх податківців часів екс-президента Віктора Януковича, українські правоохоронці отримали погрози та дзвінки з Москви.
Про це міністр заявив журналістам на відкритті сервісного центру МВС у Хмельницькому, повідомляє УНІАН.
"На сьогодні погрози отримує військовий прокурор Анатолій Матіос та співробітники прокуратури, які були задіяні в цій операції. Чиниться шалений спротив та застосовуються спроби підкупу з метою позитивного вирішення питань, пов'язаних із затриманням (екс-податківців). Навіть отримували дзвінки із Москви", – наголосив Аваков.
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Він відзначив, що жоден із арештованих екс-податків не внес застави, а кінцевий термін спливає у понеділок, 29 травня.
До того ж, Аваков анонсував другий етап затримань колишніх посадовців.
Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.