Аваков розповів про погрозливі дзвінки з Москви після масового затримання екс-посадовців

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що після гучної спецоперації із затриманням колишніх податківців часів екс-президента Віктора Януковича, українські правоохоронці отримали погрози та дзвінки з Москви.

Про це міністр заявив журналістам на відкритті сервісного центру МВС у Хмельницькому, повідомляє УНІАН.

"На сьогодні погрози отримує військовий прокурор Анатолій Матіос та співробітники прокуратури, які були задіяні в цій операції. Чиниться шалений спротив та застосовуються спроби підкупу з метою позитивного вирішення питань, пов'язаних із затриманням (екс-податківців). Навіть отримували дзвінки із Москви", – наголосив Аваков.

Читайте також: Що вилучили під час гучних затримань в екс-посадовців: список вражає

Він відзначив, що жоден із арештованих екс-податків не внес застави, а кінцевий термін спливає у понеділок, 29 травня.

До того ж, Аваков анонсував другий етап затримань колишніх посадовців.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.