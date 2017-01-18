Авакова підозрюють у розголошенні держтаємниці

Нещодавня заява очільника МВС Арсена Авакова про плани відновити повний контроль над держкордоном у 2017 році є такою, за яку його варто притягати до відповідальності за розголошення державної таємниці, однак якщо він її оприлюднив як людина військова.

Про це заявив Олег Панфілов – професор Тбіліського Державного університету імені Іллі Чавчавадзе у коментарі виданню "Обозреватель".

"Ця заява публічної людини, і нічого більше. Якщо він робить таку заяву як військовий, то його треба притягати до відповідальності за розголошення державної таємниці", – зауважив науковець.

Щоправда, на його думку, ці слова не варто сприймати серйозно, якщо очільник МВС їх виголосив як публічна людина.

"Взагалі, це не справа керівника воєнізованого відомства говорити про це. Про це повинні говорити публічні політики будь-якого рангу: депутати, дипломати, президент, прем'єр-міністр. Це не є справою людини, який займається охороною громадського порядку. На мою думку, йому самому це не подобається", – додав Панфілов.

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Нагадаємо, напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна має намір відновити повний контроль над державним кордоном у 2017 році – спершу стоїть завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі, а в подальшому – вже і взятися за Крим.