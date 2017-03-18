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Банда поліцейських торгувала незареєстрованою зброєю зі складів

12:10, сьогодні 0
Затримання злочинців
Затримання злочинців / Поліція

Майже три тисячі набоїв, пістолети та короткоствольну нарізну зброю готові були продати злочинці. Серед них – троє працівників поліції Київської області.

Як повідомили у поліції, внутрішня безпека виявила факт незаконних операцій зі зброєю, до яких були причетні правоохоронці.

"Як з’ясувалося у ході супроводження кримінального провадження, до складу групи входило і троє працівників поліції Київської області. Сформував групу 26-річний сержант поліції, через якого безпосередньо проходив канал збуту зброї. Собі в поплічники організатор взяв своїх однолітків: начальника складу озброєння та інспектора дозвільної системи обласного главку поліції", – повідомили у поліції.

Під час оперативних заходів було задокументовано три факти збуту: продаж 2,8 тисяч набоїв калібру 7,62 мм, бойового пістолета калібру 9 мм та бойового пістолета іноземного походження.

Крім того, отримали зловмисники і аванс за короткоствольну нарізну зброю ПК "Вулкан".

Сума прибутку з цих злочинних операцій склала 28 тисяч гривень та 4,1 тисячі доларів США.

При цьому набої зловмисники цупили з відомчого складу.

Крім того, за місцем мешкання фігурантів групи проведено санкціоновані обшуки. Під час їх проведення виявлено і вилучено рушниці, пістолети, автомати, боєприпаси без дозвільних документів на них.

Крім того, правоохоронці вилучили фальшиві посвідчення працівників ЗМІ, членів громадських формувань, на які оформлялась зброя.

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Теги: Зброя Поліція Київ Україна
Джерело: 24 Канал
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