Банкінг по-українськи: приносиш долари, забираєш гривні

Чи такі вже надійні державні банки і що робити, коли фінустанови не віддають гроші.

Тетяна Зайцева звернулася в редакцію 24 Каналу у пошуках справедливості. На початку червня минулого року жінка поклала гроші на депозит в "Ощадбанку". Сума не маленька – 15 тисяч доларів.

Її депозит строком на 18 місяців має промовисту назву "Гнучкий". Це означає, що вже через місяць після відкриття рахунку клієнт має право забрати свої гроші назад. Через це і відсоток нижчий. Коли ж через півроку жінці хотіла забрати свої кошти, відповідь банку її шокувала: їй запропонували забрати гроші не у доларах, а у гривнях.

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Тетяна написала скаргу до керівництва "Ощадбанку". У відповіді представники кивають на Нацбанк. Мовляв, регулятор їм дозволяє достроково повертати депозити лише в національній валюті.

Але в клієнтки на це свої аргументи.

"В нашому договорі не вказується про те, що це розірвання. Тут є пункт 2,5, в якому нам надається право вилучити одноразово кошти в повному обсязі", – зазначає Тетяна Зайцева.

У банку запевняють – повертати гроші у тій валюті, в якій вони до них потрапили не відмовляються. Однак в кінці терміну депозиту. А відтак, на думку банку, спроба забрати гроші через сім місяців після відкриття рахунку, вважається достроковим розірванням договору. Тож клієнт може не лише замість доларів, або євро отримати гривні, а взагалі буде змушений чекати закінчення терміну депозиту. До цього, кажуть, зобов’язує закон.

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А от юристи з діями банка зовсім не згодні.

Це грубе порушення правового визначення тому, що коли людина клала в банк гроші на депозит, то цієї постанови не існувало, і вона, звичайно розраховувала на те, що вона зможе отримати їх у валюті,

– зазначає адвокат Андрій Авторгов.

Він веде такі справи майже двадцять років. Адвокат вважає – подібні постанови Національного банку – щонайменше сумнівні. Ба більше, якщо клієнт звернеться до суду, то такі дії банку влетять у копієчку, адже вкладник може звернутися до суду та вимагати три відсотки в день, посилаючись на Закон України "Про захист прав споживачів". У випадку Тетяни – це 450 доларів на день. І за словами адвоката, такий правовий прецедент вже існує.

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