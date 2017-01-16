Байден зробив важливу заяву щодо санкцій проти Росії

Санкції проти Росії повинні зберігатися до виконання Мінських угод і повернення Україні Криму.

Таку заяву зробив під час виступу на спільному брифінгу віце-президент США Джозеф Байден з Президентом України Петром Порошенком, передає "Інтерфакс-Україна".

"Разом з нашими партнерами з Євросоюзу і "Великої сімки" ми дали зрозуміти, що санкції повинні тривати, поки Росія повністю, підкреслюю – повністю не виконає свої зобов'язання по Мінських домовленостях", – наголосив Байден.

Він зазначив, що санкції проти Росії, пов'язані з анексією Криму, мають зберігатися доти, поки Кремль не поверне Україні півострів.

За словами Джо Байдена, Україна має право самостійно визначити свій власний шлях, але Російська Федерація усіляко намагається цьому зашкодити, намагаючись підірвати успіх і безпеку України, зазіхаючи на суверенітет і територіальну цілісність держави.

Це і атаки лжепропаганди, спроби дестабілізувати вашу економіку. Тому міжнародне співтовариство повинне стояти як єдине ціле проти агресії і практики подібного тиску,

– підкреслив віце-президент США.

Читайте також: Візит віце-президента США Байдена до Києва є знаковим з трьох причин, – Березовець

Також віце-президент США Джозеф Байден заявив, що політична частина мінських угод повинна бути виконана в повній мірі тільки після реалізації Росією своїх зобов'язань у сфері безпеки.