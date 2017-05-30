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Безпека, бізнес, популізм: кому і для чого потрібен візовий режим з Росією

17:12, сьогодні 126 Читать новость на русском

У Верховній Раді розпочалися візові баталії.

"Народний Фронт" неочікувано запропонував ввести візовий режим із державою-агресором Росією. Ідею народили на 4 рік війни. Як кажуть: і хочеться , і колеться. Ідея запровадження віз не нова. Але втілювати її не поспішали з багатьох міркувань. Депутати ставили на терези свої інтереси та своїх виборців. Виходила картина не вельми втішна.

На перший погляд логіки немає. Гастарбайтери шлють додому гроші, за які живуть їхні родини. Та з іншого боку, каже перший посол України в Росії Володимир Крижанівський, це все одно що французи під час війни та окупації їздили б на заробітки до Гітлера.

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Візовий режим, за словами дипломата, ускладнить роботу російським спецслужбам. А вони, судячи з постійних диверсій та провокацій, почуваються в Україні впевнено. Якщо візовий режим з Росією все ж ухвалять, то повноцінну віддачу можна отримати лише у випадку активної роботи СБУ. А заробітчани, при бажанні, знайдуть у який спосіб заробити.

Теги: Україна Політика Безвізовий режим Народний фронт
Джерело: 24 Канал
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