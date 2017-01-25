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Біля кордонів України з'явився ще один штаб НАТО

13:01, сьогодні 403 Читать новость на русском

В Словаччини відкрили міні-штаб розгортання сил НАТО,

Це восьмий і останній підрозділ інтеграції сил Альянсу, відкритий в країнах Східної Європи.

Його створили задля координації розгортання сил швидкого реагування НАТО в регіоні в разі потреби.

У братиславському представництві працюватиме понад 40 військових з різних країн-членів НАТО. Повністю центр має запрацювати у червні цього року.

Зазначимо, що аналогічні підрозділи вже є в Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Болгарії. Незабаром до них приєднається Угорщина.

Сигнал зрозумілий: НАТО тут, у Словаччині. Ми віддані захисту вашої країни і вашого народу від будь-якої загрози або акту агресії,
– заявив помічник генсекретаря НАТО Таджан Ілдем.

Нагадаємо, нещодавно перші групи німецьких та бельгійських солдатів прибули до Литви для посилення східних кордонів Альнсу.

Теги: НАТО
Джерело: 24 Канал
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