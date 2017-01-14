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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

"Битва вертепів": на Прикарпатті відбувся унікальний фестиваль

10:08, сьогодні 109 Читать новость на русском
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Справжня "Битва вертепів" відбулась на Прикарпатті, в якій за звання кращого змагались десять колективів із всієї області.

Фестиваль вертепів на Прикарпатті організували вперше. Таким чином організатори хочуть популяризувати українські традиції.

Тут виступають аматорські колективи, які кожен день перебувають в побуті. До прикладу, хтось має якусь господарську, а хтось офіційну роботу. А з нагоди того, що є свята, люди мають можливість перевтілюватися в образи учасників вертепу,
– прокоментував подію співорганізатор фестивалю "Битва вертепів" Олег Андрухів.

Для заохочення колективу-переможцю підготували грошову винагороду у розмірі п'яти тисяч гривень. Її отримав дитячий колектив з Івано-Франківська.

Проводити "Битву вертепів" планують і надалі. Організатори сподіваються, що наступного року до села Підгір'я, що на Прикарпатті, завітають також вертепники з інших областей України.

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Теги: Україна Культура Новорічні свята Івано-Франківськ
Джерело: 24 Канал
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