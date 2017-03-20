Бій під Водяним: бойовики зазнали значних втрат

В штабі АТО повідомляють, що в бою на Маріупольському напрямку російські найманці зазнали непоправних втрат.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.
За даними розвідки, внаслідок бою в районі Водяного 6 російських найманців були вбиті, ще 9 – поранені.
Нагадаємо, вдень 20 березня стало відомо, що під час бою біля населеного пункту Водяне, що на Маріупольському напрямку загинуло двоє українських військових, семеро зазнали поранень.
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