Бій під Водяним: бойовики зазнали значних втрат

В штабі АТО повідомляють, що в бою на Маріупольському напрямку російські найманці зазнали непоправних втрат.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

За даними розвідки, внаслідок бою в районі Водяного 6 російських найманців були вбиті, ще 9 – поранені.

Нагадаємо, вдень 20 березня стало відомо, що під час бою біля населеного пункту Водяне, що на Маріупольському напрямку загинуло двоє українських військових, семеро зазнали поранень.

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