Бізнесмена розстріляли з автомата у Дніпрі

У Дніпрі вбили бізнесмена, його охоронці поранені.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Дніпрі.

"По автомобілю охоронної фірми було здійснено понад 30 пострілів. В результаті одна людина загинула, ще двоє охоронців з вогнепальними пораненнями різних частин тіла були доставлені до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Стрілянина сталася ввечері 25 січня по вул. Академіка Лазаряна. Невідомі відкрили вогонь по автомобілю охоронної фірми.

Нападники забрали сумку з великою сумою грошей, яка належала загиблому підприємцю.

Також правоохоронці встановили, що раніше на чоловіка вже скоювали розбійний напад, після чого він звернувся до охоронної фірми. Впродовж 2 років охорона кожного дня супроводжувала його до місця роботи та місця проживання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Зловмисникам "світить" позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.