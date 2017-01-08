Благодійний ярмарок для важкохворої постраждалої від вибуху газу дівчинки влаштували у Сумах

Ярмарок доброти влаштували у Сумах, аби врятувати онкохвору 15-річну Сашу Кошову. Дівчинка постраждала під час вибуху газу в багатоповерхівці у вівторок.

Вона із родиною жила саме навпроти квартири, яка злетіла у повітря. Дівчинку госпіталізували у стані шоку. Свої роботи на продаж виставили майже 20 майстрів. Більшість з них – переселенці з Донбасу. Кажуть, не хочуть залишатися осторонь чужих проблем. Бо пам’ятають, як самі просили допомоги. Нагадаємо, вибух у сумській багатоповерхівці пролунав 3 січня. Під завалами загинула 64-річна жінка.



Помешкання підірвав чоловік, який був у квартирі з онуком. 59-річний пенсіонер, якого підозрюють в організації вибуху сумської багатоповерхівки, повністю визнав свою вину.

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