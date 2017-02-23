Блок Петра Порошенка покинув ще один нардеп

З фракції БПП вийшов народний депутат Юрій Бублик, який заявив, що влада не хоче боротися з корупцією.

Інформацію про це спікер Верховної Ради Андрій Парубій зачитав з президії парламенту.

"Згідно з поданою заявою повідомляю про вихід народного депутата України Бублика Юрія Васильовича з фракції «Блок Петра Порошенка", – сказав Парубій.

Наразі у фракції "Блок Петра Порошенка" залишається 141 депутат.

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Нагадаємо, у січні нардеп Юрій Бублик написав заяву на вихід з фракції "Блок Петра Порошенка".



До слова, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олексія Савченка, який був обраний головою адміністрації Миколаївщини.