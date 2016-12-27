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Блокада Донбасу зрежисована брудними пройдохами "політиками", – Тука

01:33, сьогодні 324
Георгій Тука
Георгій Тука / 24 Канал

Встановлення будь-яких блок-постів, проведення будь-яких доглядів, надання будь-яких "дозволів" у ОРДЛО є незаконним і має отримати відповідну оцінку з боку правоохоронців.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook.

По-перше, у мене не викликають довіри ініціатори цієї акції: ані Валентин Лихоліт, ані Костянтин Грішин. З відомих причин. По-друге, з жодною державною установою (СБУ, МВС, ЗСУ) ці дії не узгоджувались, отже, встановлення будь-яких блок-постів, проведення будь-яких доглядів, надання будь-яких "дозволів" є незаконним і має отримати відповідну оцінку з боку правоохоронців,
– зазначив посадовець.

Крім того, на його думку, намір "заморити голодом" (як сказав Валентин Лихоліт) за наявності більше ніж 400 кілометрів неконтрольованого державного кордону – відверта маячня.

Також я не вірю в успіх такого "тиску на сепаратистів", окрім надання додаткового інформаційного приводу для окупантів (що вже й почалось). Нагадаю для необізнаних: в сучасній теорії на військову складову відводиться лише 20% успіху, на інформаційну – значно більше. І наостанок, я переконаний, що ця ініціатива має режисерів з числа тих, хто іменує себе "політиками" – брудними пройдохами,
– резюмував Тука.

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Нагадаємо, 26 грудня бійці та ветерани батальйону "Донбас" розпочали блокаду окупованих територій Луганської та Донецької областей. На такий крок бійці пішли після того, як терористи зірвали обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Теги: Україна Політика АТО Війна на Донбасі Георгій Тука Блокада
Джерело: 24 Канал
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