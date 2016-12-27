Блокада Донбасу зрежисована брудними пройдохами "політиками", – Тука

Встановлення будь-яких блок-постів, проведення будь-яких доглядів, надання будь-яких "дозволів" у ОРДЛО є незаконним і має отримати відповідну оцінку з боку правоохоронців.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook.

По-перше, у мене не викликають довіри ініціатори цієї акції: ані Валентин Лихоліт, ані Костянтин Грішин. З відомих причин. По-друге, з жодною державною установою (СБУ, МВС, ЗСУ) ці дії не узгоджувались, отже, встановлення будь-яких блок-постів, проведення будь-яких доглядів, надання будь-яких "дозволів" є незаконним і має отримати відповідну оцінку з боку правоохоронців,

– зазначив посадовець.

Крім того, на його думку, намір "заморити голодом" (як сказав Валентин Лихоліт) за наявності більше ніж 400 кілометрів неконтрольованого державного кордону – відверта маячня.

Також я не вірю в успіх такого "тиску на сепаратистів", окрім надання додаткового інформаційного приводу для окупантів (що вже й почалось). Нагадаю для необізнаних: в сучасній теорії на військову складову відводиться лише 20% успіху, на інформаційну – значно більше. І наостанок, я переконаний, що ця ініціатива має режисерів з числа тих, хто іменує себе "політиками" – брудними пройдохами,

– резюмував Тука.

Читайте також: Семенченко пояснив, як відбуватиметься блокада окупованої території