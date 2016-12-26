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Блокада окупованих територій, смерть Джорджа Майкла, – важливе за добу

22:16, сьогодні 565 Читать новость на русском
Бійці батальйону
Бійці батальйону "Донбас" оголосили початок блокади / Фото з соціальних мереж

Бійці та ветерани батальйону "Донбас" оголосили про початок блокади окупованих територій.

Вони вдалися до такого кроку через те, що бойовики так і не розпочали обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Бійці запевняють, що не будуть рухати мирних людей, які везтимуть собі продукти харчування. Але пообіцяли зупиняти водо та електропостачання.

Начальником штабу блокади обрали Сергія Акимовича.

Як розповів, нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко, блокада почнеться одразу після Нового року.

Нам поставляють вугілля з окупованих територій, за два роки, наприклад, нічого не зроблено, щоб переробити наші котельні під вугілля для антроцитівської групи. Проте оформляється все так, ніби це вугілля йде з-за кордону,
– зазначив він.

Як відомо, ультиматум бойовикам з вимогою звільнити усіх полонених бійці батальйону "Донбас" висунули 16 грудня.

Втрата легенди: помер Джордж Майкл

Відомого співака Джорджа Майкла знайшли мертвим у нього вдома.

Наразі невідомо точної причини смерті музиканта. За словами менеджера Майкла Ліппмана, коли виявили тіло Майкла, він "мирно лежав у ліжку".

Я спустошений. Мені повідомили про смерть Джорджа Майкла різдвяного ранку. Коли виявили його тіло, він мирно лежав у ліжку. Наразі не можу сказати про точний час смерті, але зазначу, що про насильницьку смерть не може й бути мови,
– розповів він.

У 2011 році музикант переніс важку форму пневмонії.

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Нові подробиці катастрофи

Експерти визначили траєкторію польоту військового Ту-154, який впав у Чорне море. Як з’ясувалося, літак впав у шести кілометрах від берега.

Як пишуть російські ЗМІ, рятувальники підняли на поверхню тіло командира Ту-154 Романа Волкова.

Також повідомляється, що станом на вечір 26 грудня на поверхню підняли останки близько 80 пасажирів та членів екіпажу.

Читайте також: Реакція українців – не жорстокість і радість від смертей, а наслідки ран, – Найєм

Російські спецслужби опрацьовують чотири основні версії катастрофи літака. Це – потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів, помилка пілотування, технічна несправність літака.

Анонс

Самопроголошена "ДНР" 27 грудня передасть українській стороні двох полонених.

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" завтра, 27 декабря 2016 года, передаст украинской стороне двух пленных.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/dnr-anonsirovala-peredachu-dvuh-plennyh-27-1482773012.html
Теги: Війна на Донбасі Україна АТО
Джерело: 24 Канал
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