Блокада торгівлі з окупантами. З’явився перший редут на маріупольському напрямку

Блокада торгівлі з окупованими територіями виходить на новий рівень. Ветерани АТО та активісти заявляють про відкриття першого редуту на маріупольському напрямку.

Про це повідомив нардеп, який бере участь у блокуванні, Семен Семенченко.

Редут назвали "Соловейко".

За словами Семенченка, таким чином перекрили трафік контрабанди, контрафакту і торгівлі з окупантами по лінії Донецьк - Волноваха - Маріуполь.

"Редут "Соловейко" розташовується в районі селища Новотроїцьке. Зараз гарнізон редуту веде інженерне обладнання місцевості і формує зведені мобільні групи для ведення розшуку на трасах", – написав нардеп.

Нагадаємо, ветерани АТО продовжують блокувати торгівлю з окупованими територіями вже другий місяць. Вчора, 24 лютого, до блокувальників доєдналася група нардепів від "Самопомочі", щоб засвідчити свою підтримку.