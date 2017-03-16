Блокада відбувається виключно в інтересах Російської Федерації, – Гройсман

Прем'єр-міністр України й надалі проти повної блокади ОРДЛО, навіть попри рішення Ради нацбезпеки та оборони.

Таку позицію Володимир Гройсман висловив на інвестиційному бізнес-форумі.

За його словами, розірвані зв'язки з окупованими територіями загрожують економічному зростанню країни. А вигідно це може бути тільки Росії.

Ця блокада відбувається виключно в інтересах Російської Федерації. Я думаю що всі ті, хто розуміють економічні процеси, усвідомлюють, що саме це так і є. Але ми все ж таки дивимося і на те, що ми маємо зробити, аби втримати ситуацію, забезпечити відповідне зростання,

— заявив Гройсман.

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Нагадаємо, тимчасову блокаду переміщення товарів на державному рівні РНБО ухвалила учора, 15 березня. Торгівлю з терористами держава зупинила після понад місяця блокади залізничних колій, яку почали активісти та ветерани АТО на Сході. Тоді її представники влади нещадно критикували.