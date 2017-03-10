16:16
10 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Водне православ'я. Росіянин з китайцем – браття навіки.
Вєсті Кремля
14:25, сьогодні
Вєсті.UA: Кличко в тумані. Державна таємниця СБУ
Вєсті.UA
21:32, 9 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 15:00: Шахти Ахметова припинили свою роботу
Випуск новин
16:09, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Блокувальники Донбасу висунули владі ультиматум

15:43, сьогодні 1604 Читать новость на русском
Блокувальники Донбасу пригрозили перекрити залізничні сполучення з Росією
Блокувальники Донбасу пригрозили перекрити залізничні сполучення з Росією / Online.ua

Блокувальники Донбасу вимагають від влади до 2 квітня укласти договори про постачання вугілля з інших країн, крім Росії.

Про це на прес-конференції в Києві заявив другий командир батальйону "Донбас", координатор "Штабу блокади торгівлі з окупантами" Анатолій Виногородський.

В іншому випадку учасники блокади обіцяють перейти до активної фази на всіх залізничних переходах поблизу східного кордону України, щоб не допустити імпорт вугілля з Росії.

Ми даємо уряду термін до 2 квітня підписати договори про постачання вугілля з країн, які не ведуть військові дії з Україною. Ми даємо уряду термін до 2 квітня переглянути свою політику щодо торгівлі з країною-агресором,
– сказав координатор "Штабу блокади торгівлі з окупантами".

Виногородський зазначив, що до 2 квітня блокувальники встановлять спостережні пункти на всіх основних залізничних шляхах між Україною та Росією. Крім Конотопа, спостережні пункти з'являться ще в Сумах, Куп'янську та інших місцях.

Читайте також: Донбаські шахти олігарха Ахметова припинили свою роботу

Згідно з планами активістів, вони не пропускатимуть насамперед потяги з вугіллям.

"Щодо інших складів, які йдуть з Росії, будемо консультуватися з народом України", – заявив другий командир батальйону "Донбас".

Нагадаємо, нардеп Семен Семенченко раніше заявив, що "Штаб блокади торгівлі з окупантами" переходить до другого етапу блокади, який зачепить російський бізнес в Україні.

Теги: Війна на Донбасі Україна вугільна промисловість Україна-Росія Блокада Бізнес залізниця
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Лисицький про реформу Омеляна на річках:
сьогодні, 15:40 Лисицький про реформу Омеляна на річках: "Це не панацея. Закони потрібні, але не ці"
26
Когда уйдет Насалык?
сьогодні, 15:15 Когда уйдет Насалык?
260
Доброта наказуема! Хорошие люди не победят терроризм
сьогодні, 15:03 Доброта наказуема! Хорошие люди не победят терроризм
Дмитро Бєлобров 437
Кооперація – шлях до відродження українського села
сьогодні, 12:04 Кооперація – шлях до відродження українського села
Андрій Гордійчук 659
В Україні зазвучало радіо МАКСИМУМ
сьогодні, 09:00 В Україні зазвучало радіо МАКСИМУМ
1172
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Як тактична авіація захищає небо мирної України
 17 лютого , 09:24
Авто влетіло у маршрутку на Львівщині: водій загинув
 18 жовтня 2016 , 09:29
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
Столичних водіїв вчитимуть домедичній допомозі при ДТП
 сьогодні , 11:26
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук