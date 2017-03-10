Блокувальники Донбасу висунули владі ультиматум

Блокувальники Донбасу вимагають від влади до 2 квітня укласти договори про постачання вугілля з інших країн, крім Росії.

Про це на прес-конференції в Києві заявив другий командир батальйону "Донбас", координатор "Штабу блокади торгівлі з окупантами" Анатолій Виногородський.

В іншому випадку учасники блокади обіцяють перейти до активної фази на всіх залізничних переходах поблизу східного кордону України, щоб не допустити імпорт вугілля з Росії.

Ми даємо уряду термін до 2 квітня підписати договори про постачання вугілля з країн, які не ведуть військові дії з Україною. Ми даємо уряду термін до 2 квітня переглянути свою політику щодо торгівлі з країною-агресором,

– сказав координатор "Штабу блокади торгівлі з окупантами".

Виногородський зазначив, що до 2 квітня блокувальники встановлять спостережні пункти на всіх основних залізничних шляхах між Україною та Росією. Крім Конотопа, спостережні пункти з'являться ще в Сумах, Куп'янську та інших місцях.

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Згідно з планами активістів, вони не пропускатимуть насамперед потяги з вугіллям.

"Щодо інших складів, які йдуть з Росії, будемо консультуватися з народом України", – заявив другий командир батальйону "Донбас".

Нагадаємо, нардеп Семен Семенченко раніше заявив, що "Штаб блокади торгівлі з окупантами" переходить до другого етапу блокади, який зачепить російський бізнес в Україні.