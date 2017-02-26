Боротьба за український Крим: чи можна було щось змінити

26 лютого Меджліс відзначає день Кримського опору російським окупантам. Три роки тому багатотисячний мітинг проукраїнсько налаштованих мешканців півострова прийшов під стіни Кримського парламенту.

Там якраз проходив інший проросійський мітинг. Між активістами відбулися сутички. Фактично, цей мітинг був останнім масштабним проукраїнським виступом на півострові.

Наступного дня над кримським парламентом замайорів російський триколор, на півострові з’явились озброєні люди у військовій формі без розпізнавальних знаків – їх українці охрестять російськими "зеленими чоловічками".

Аксьонов стане прем'єр-міністром, а парламент, фактично під дулами автоматів, проголосує за проведення загальнокримського референдуму і свою відставку. А вже менш як за місяць Росія анексує півострів.

Координатор руху "Євромайдан-Крим" Сергій Мокренюк переконаний, що Крим взяли брехнею. Адже одразу після втечі Януковича, він повернувся додому на півострів і був на мітингу 26 лютого. Каже, тоді люди були збентежені закликами влади розходитись.

Після досвіду, який я отримав на Майдані, було взагалі незрозуміло, чому розходитись, ніхто не розумів. Тому мені сьогодні соромно за 26 лютого. Ми мали захищати себе, ми мали відстоювати себе,

– вважає Мокренюк.

Екс-міліціонер Максим працював у карному розшуку міста Феодосія. Одразу ж після псевдо-референдуму написав рапорт і виїхав з Криму. Зараз служить в полку поліції особливого призначення "Миротворець". Він запевняє, що міліцію росіяни купили. Разом із Максимом виїхали тільки 7 міліціонерів. Решта – зрадили присязі.

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Кримський журналіст Володимир Притула вважає, що план анексії Криму готувався Росією задовго до 2014 року. Каже, що в інформаційний простір постійно "вкидалися" антиукраїнські новини. Орієнтовно план захоплення півострова готувався на 2015 рік. Та Росія раніше скористалася нестабільною ситуацією в Києві після Євромайдану.

За 3 роки анексії, Крим максимально віддалився від материкової України. Комунікація людей відрізана, а громадяни втратили найголовніше – свободу.

Боротьба за Крим йде на політичному рівні, та в першу чергу потрібно "відвоювати" промиту пропагандою свідомість людей – переконані кримчани, які покинули свої домівки.