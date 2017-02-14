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Боєць "Правого Сектора" презентував збірку поезій про війну

09:08, сьогодні 52 Читать новость на русском

Боєць "Правого Сектора" Олексій Бик презентував першу авторську збірку "Вірші на руці.

Олексій Бик був учасником трьох народних повстань - проти Кучми і двічі проти Януковича. Під час Євромайдану 18 лютого отримав поранення – гумова куля з міліцейської рушниці прилетіла прямо в голову.

Однак попри це він поїхав на Схід боротися проти російських окупантів. Усі ці події неабияк вплинули на творчість поета.

Вірші Олексій пише усе життя, та опублікувати їх ніяк не вдавалось. Кошти, які збирав на друк книги, спочатку віддав на потреби Майдану, а згодом на бронежилет та каску – з ними поїхав добровольцем на передову.

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Там творча скарбниця поповнилася новими текстами. Видати лірику "революціонера" допоміг видавець Сергій Пантюк. Саме він закликав громадськість допомогти зібрати кошти на збірку "Вірші на руці".

Дивну, на перший погляд, назву збірка отримала не випадково. Саме на руці боєць нотував свої тексти, коли не мав можливості писати на папері.

Виникали ситуації, коли треба щось записати і в мене усі долоні були покреслені різними влучними фразами або образами. Або римами, які я довго шукав і не міг знайти, і щоб не забути. Найбільша втрата була перед сном помити руки і забув, що там щось було,
– поділився поет Олексій Бик.

На Схід Олексій їздить не тільки з бронежилетом та каскою, а й з гітарою. Багато його віршів стали піснями і тепер підбадьорюють хлопців на передовій.

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Війна на Донбасі Україна Культура Література Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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