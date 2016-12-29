Бойове зіткнення в АТО: українські бійці зазнали втрат

Речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін розповів дедалі бою між бійцями та терористами. Що відбувся в районі Крутої Балки.
Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.
За його словами,у цьому зіткненні сили АТО зазнали втрат.
Також він додав, що з початку цієї доби на Донбасі вже зафіксовано 13 обстрілів терористів. Поки що важкого озброєння бойовики не застосовували.
Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що на донецькому напрямку відбулось бойове зіткнення сил АТО з ворогом. Бій відбувся в районі Крутої Балки.
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