08:27
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Обстріли Красногорівки. Рекордний штраф
Випуск новин
21:53, 28 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Бойовики б’ють вогнем на всіх напрямках: серед сил АТО є чимало поранених

07:04, сьогодні 268 Читать новость на русском
Багато бійців АТО отримали поранення на Донбасі
Багато бійців АТО отримали поранення на Донбасі / Провсе

Протягом неділі, 28 травня, бойовики на Донбасі 48 разів обстріляли, в тому числі і з забороненої зброї, підрозділи ЗСУ. Внаслідок обстрілів семеро українських військовослужбовців отримали поранення та бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Повідомляється, що оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною, проте контрольованою українськими захисниками.

Читайте також: Постапокаліптична картина. В мережі з’явилось свіже відео з донецького аеропорту

Найбільше проросійські бойовики відкривали вогонь на Приморському напрямку. Там вони 20 разів вдарили по оборонних укріпленнях сил АТО.

Так, вже з настанням сутінок противник двічі з 120-міліметрових мінометів обстріляв наші позиції на підступах до Красногорівки. З мінометів калібру 82 міліметри бойовики обстрілювали українських воїнів в районі Мар'їнки та Чермалика. Поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Новотроїцького в темну пору добу бандити неодноразово застосовували проти українських захисників гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та різноманітні системи стрілецької зброї,
– зазначається в повідомленні.

Тим часом на Донецькому напрямку бойовики до опівночі найчастіше вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ у передмісті Авдіївки. Під час здійснення цих збройних провокацій бойовики використовували переважно гранатомети і стрілецьку зброю, час від часу – 82 міліметрові міномети.

Читайте також: Обстріл Красногорівки: зруйновано 50% лікарні, частина міста без води і каналізації

"З околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики також з гранатометів били по наших позиціях неподалік Пісків. А з передмістя підконтрольної окупантам Горлівки противник знову вів вогонь з озброєння БМП й легшого піхотного озброєння по наших укріпленнях в районі Зайцевого", – повідомили в штабі АТО, додавши, що всього на цьому напрямку відбулось 18 ворожих обстрілів.

Водночас на Луганському напрямку зафіксовано 10 фактів застосування зброї бойовиками, половина з них – в темну пору доби. Бійців АТО, які утримують оборону біля Катеринівки та Кримського, бойовики ввечері обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів. Поблизу селищ Валуйське та Донець терористи вдавались до збройних провокацій із застосуванням стрілецької зброї. А біля Троїцького пізно вночі ворог бив по опорних пунктах сил АТО з великокаліберних кулеметів та станкового протитанкового гранатомету.

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:03 Будни "ЛНР": все хорошое приходит только с переездом отсюда
Ольга Черненко 564
Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
28 травня, 22:04 Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
Олег Пономарь 8984
Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
28 травня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
2892
Яценюк явно начал продуманную игру, и она не на пользу президента
28 травня, 19:07 Яценюк явно начал продуманную игру, и она не на пользу президента
Михайло Подоляк 6508
Візовий режим з агресором: варто чи ні?
28 травня, 17:01 Візовий режим з агресором: варто чи ні?
Блог Медіа 2262
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Аваков оприлюднив свої статки за минулий рік в е-декларації
 26 січня , 00:52
Україна багато в чому не впоралася, – Чубаров про окупацію Криму
 18 березня , 23:59
Скільки вибухів пролунало на Донбасі за час травневих свят: дані ОБСЄ
 11 травня , 12:16
У Запоріжжя на лікування прибули діти із прифронтових районів Донеччини
 24 травня , 12:38
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук