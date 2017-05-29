Бойовики б’ють вогнем на всіх напрямках: серед сил АТО є чимало поранених

Протягом неділі, 28 травня, бойовики на Донбасі 48 разів обстріляли, в тому числі і з забороненої зброї, підрозділи ЗСУ. Внаслідок обстрілів семеро українських військовослужбовців отримали поранення та бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Повідомляється, що оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною, проте контрольованою українськими захисниками.

Читайте також: Постапокаліптична картина. В мережі з’явилось свіже відео з донецького аеропорту

Найбільше проросійські бойовики відкривали вогонь на Приморському напрямку. Там вони 20 разів вдарили по оборонних укріпленнях сил АТО.

Так, вже з настанням сутінок противник двічі з 120-міліметрових мінометів обстріляв наші позиції на підступах до Красногорівки. З мінометів калібру 82 міліметри бойовики обстрілювали українських воїнів в районі Мар'їнки та Чермалика. Поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Новотроїцького в темну пору добу бандити неодноразово застосовували проти українських захисників гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та різноманітні системи стрілецької зброї,

– зазначається в повідомленні.

Тим часом на Донецькому напрямку бойовики до опівночі найчастіше вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ у передмісті Авдіївки. Під час здійснення цих збройних провокацій бойовики використовували переважно гранатомети і стрілецьку зброю, час від часу – 82 міліметрові міномети.

Читайте також: Обстріл Красногорівки: зруйновано 50% лікарні, частина міста без води і каналізації

"З околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики також з гранатометів били по наших позиціях неподалік Пісків. А з передмістя підконтрольної окупантам Горлівки противник знову вів вогонь з озброєння БМП й легшого піхотного озброєння по наших укріпленнях в районі Зайцевого", – повідомили в штабі АТО, додавши, що всього на цьому напрямку відбулось 18 ворожих обстрілів.

Водночас на Луганському напрямку зафіксовано 10 фактів застосування зброї бойовиками, половина з них – в темну пору доби. Бійців АТО, які утримують оборону біля Катеринівки та Кримського, бойовики ввечері обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів. Поблизу селищ Валуйське та Донець терористи вдавались до збройних провокацій із застосуванням стрілецької зброї. А біля Троїцького пізно вночі ворог бив по опорних пунктах сил АТО з великокаліберних кулеметів та станкового протитанкового гранатомету.