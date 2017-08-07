Бойовики "ДНР" масово привласнюють покинуті квартири й будинки

Терористи "ДНР" вишукують покинуті квартири і будинки з метою так званої "націоналізації".

Про це написав народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Він пояснив, що так звані "правоохоронці ДНР" привласнюють покинуте в області житло.

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Така націоналізація розпочалась ще 2014 року, як тільки з Донбасу почали тікати українці. З початку АТО свої домівки на сході покинули понад 2 мільйони українців.