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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики "ДНР" надовго кинули до в’язниці чоловіка за службу в АТО

00:43, сьогодні 75 Читать новость на русском
Бойовики засудили на 18 років чоловіка за захист України
Бойовики засудили на 18 років чоловіка за захист України / Zn.ua

"Суд ДНР" присудив жителю Тореза 18 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Засудженого чоловіка бойовики називають колишнім військовослужбовцем українського батальйону "Шахтарськ".

Про це повідомляє видання "Новости Донбасса" із посиланням на "генеральну прокуратуру ДНР".

Стверджується, що в червні 2014 року житель Тореза добровільно вступив до лав батальйону "Шахтарськ". Після цього засуджений нібито брав участь в боях в районі населених пунктів Піски і Мар'їнка.

Читайте також: Бойовики захопили будинок колишнього нардепа-регіонала, охоронців вбили

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
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