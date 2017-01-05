Бойовики "ДНР" затримали неповнолітню дівчину за наліпки з "Азовом"

Бойовики незаконної організації "ДНР" затримали неповнолітню уродженку Донецька, яка провозила заборонені сепаратистами матеріали.

Про це повідомляє один з підконтрольних "ДНР" ресурсів.

Згідно з повідомленням, 16-річна Валерія Мазуренко була затримана 2 січня під час перетину контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове". Як розповіла на допиті дівчина, її затримали в зв'язку з тим, що вона перевозила стікери громадянського корпусу "Азов" та інших організацій, пов'язаних з батальйоном. За словами Мазуренко, стікери вона планувала залишити вдома в Донецьку.

Бойовики також опублікували відео, на якому дівчина висловлює своє ставлення до "євреїв при владі" і заявляє, що, на її думку, керувати країною повинен народний депутат України, голова партії "Національний фронт" Андрій Білецький.

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У соціальних мережах затримана жителька Донецька неодноразово публікувала фотографії з заходів ГК "Азов" і патріотичних акцій в Маріуполі Донецької області. Остання публікація в Instagram була зроблена вже після допиту бойовиками, увечері 4 січня. На відео Мазуренко підтверджує інформацію про затримання, перебуваючи серед інших представників "Азова".