Бойовики Донбасу обстрілюють міста і села під виглядом ЗСУ

Командування бойовиків "ДНР" та "ЛНР" наказує терористам обстрілювати населені пункти під виглядом українських військових.

Про це у Facebook написав нардеп та керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.

З метою дискредитації Збройних Сил України, командування "1 АК ДНР" і "2 АК ЛНР" продовжує віддавати накази на обстріли населених пунктів на підконтрольній їм території під виглядом українських військ. Прикриттям для підготовки і організації цих злочинів стали артилерійські навчання в обох "армійських корпусах", кількість яких різко зросла в січні цього року з початком інспекцій зі сторони Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС Росії,

– мовиться у повідомленні.

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Прикладом тому слугують артилерійські обстріли (з 10 по 21 січня) населених пунктів:

- Ірміно та Алмазна – навчання артилерії "6 омсп 2 АК ЛНР" (Кадиївка);

- Макіївка, Харцизьк – батарейні навчання в окремій артилерійській бригаді "1 АК ДНР" (Донецьк);

- Первомайськ, Ірміно та Голубівка – навчання гаубичної самохідно-артилерійської і реактивної батарей "4 омсбр 2 АК ЛНР" (Алчевськ).